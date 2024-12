EHC Königsbrunn: Zwei Heimspiele und ein Neuzugang

Am Wochenende stehen für den EHC Königsbrunn zwei Heimspiele auf dem Programm, am Freitag geht es ab 20 Uhr zunächst gegen die „Mighty Dogs“ des ERV Schweinfurt. Danach folgt am Sonntag ab 18 Uhr das Derby gegen die „Mammuts“ der EA Schongau. Zuvor gab der Verein aber noch die Verpflichtung eines Neuzugangs bekannt.

Ende November verletzte sich der langjährige Königsbrunner Kontingentspieler Hayden Trupp in Miesbach, schnell wurde klar, dass er mindestens zwei Monate ausfallen wird. Der EHC hat nun auf die neu entstandene Situation reagiert und auf dieser Position nachgelegt. Mit dem 22-jährigen Anton Egle wechselt ein junger Schwede in die Brunnenstadt. Er erlernte sein Handwerk bei den Malmö Redhawks und wechselte nach Gastspielen bei IK Pantern, Boras HC und HC Vita Hästen weiter in die USA. Bei den Mason City Toros und danach Palm Beach Typhoon konnte er sich im Ausland weiterentwickeln. Seine nächste Station war dann Deutschland, bei den Weserstars Bremen in der Regionalliga Nord überzeugte er gleich in seiner ersten Saison. Nach 21 Spielen konnte der junge Angreifer 66 Scorerpunkte verbuchen, davon 39 Tore und 27 Vorlagen. Danach folgte der Wechsel nach Schongau, wo er mit 31 Scorerpunkten nach 15 Spielen ebenfalls abliefern konnte und wie auch schon in Bremen Top-Scorer seiner Mannschaft war. In Königsbrunn will er jetzt den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen. EHC-Vorstand Tim Bertele ist heilfroh über die Verpflichtung:

„Nachdem Hayden Trupp mit seiner Verletzung bis mindestens Ende Januar ausfällt und unsere Spielerdecke sehr dünn ist, waren wir uns schnell einig, nochmals am Transfermarkt tätig zu werden. Die Bayernliga ist dieses Jahr so eng wie noch nie, da besteht bereits bei einer kleinen Niederlagenserie die Gefahr, aus den Play-Off-Plätzen zu rutschen. Darum sind wir froh, uns nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ verstärken zu können. Mit Anton Egle bekommen wir einen der aktuellen Top10-Scorer der Liga. Aufgrund seines jungen Alters und seiner Giftigkeit passt er perfekt in unser Anforderungsprofil. Ein Dank geht auch an die EA Schongau, die dem Transfer keine Steine in den Weg legen wollte. Ich möchte an dieser Stelle nochmals betonen, dass der EHC Königsbrunn auch weiterhin nur zwei Kontingent-Spieler aufs Eis schicken wird. Ich bitte alle Zuschauer und Fans, die Mannschaft in den beiden nächsten Spielen am Wochenende im Stadion zahlreich zu unterstützen. Es gilt jetzt den Grundstein für die Play-off-Teilnahme zu legen.“

Neuzugang Anton Egle könnte schon am Freitag für Königsbrunn spielen

EHC-Coach Bobby Linke freut schon auf die kommenden Spiele mit dem Neuzugang aus Schweden: „Nach den harten und kräftezehrenden letzten Wochen füllen sich langsam unsere Reihen. Mit Anton Egle bekommen wir zusätzlich frischen Wind ins Team. Er ist technisch top ausgebildet, hat eine gute Athletik und wird definitiv eine Bereicherung für uns sein.“

Schon am Freitag soll er gegen Schweinfurt sein Debut geben, das Hinspiel bei den Unterfranken verlor der EHC mit 4:6. Ein katastrophales Mitteldrittel mit leichten Gegentoren besiegelte die Niederlage, die Mighty Dogs bestraften die Brunnenstädter für ihr zaghaftes Defensivverhalten und Stellungsfehler. Dabei fehlte bei Schweinfurt noch der aktuelle Top-Scorer Tomas Cermak, der aktuell 30 Scorerpunkte in gerade mal 13 Partien erzielte. Mit Petr Pohl und Dylan Hood stehen zwei weitere Akteure in den Reihen der Mighty Dogs, die in einem Spiel den Unterschied ausmachen können. An einem guten Tag kann die Mannschaft jeden Gegner schlagen, in Erding gewannen die Unterfranken mit 3:2 und sorgten für die erste Heimniederlage des Tabellenführers. Anfang Dezember schickte Schweinfurt dann auch den Zweitplatzierten Kempten mit einer 7:5 Niederlage nach Hause, in Königsbrunn wollen die Mighty Dogs weiter punkten.

Königsbrunn erwartet einen schweren Gegner

Am Sonntag gegen die EA Schongau wartet eine scheinbar leichte Aufgabe auf den EHC Königsbrunn, die Mammuts belegen aktuell den letzten Tabellenplatz. Im Hinspiel setzte es eine 1:8 Niederlage gegen die Brunnenstädter, doch die Partie verlief nicht so einseitig, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Bis zum letzten Drittel lieferte Schongau einen Fight auf Augenhöhe und überzeugte durch mannschaftliche Geschlossenheit. Ende November siegte die Mannschaft gegen den TEV Miesbach mit 4:1, am letzten Wochenende verloren die Mammuts aber mit 4:8 gegen Kempten. Gegen Schongau ist der EHC klarer Favorit, auch weil der bisherige Top-Scorer nun bei den Brunnenstädtern spielt. Königsbrunns Coach Bobby Linke fordert nun zwei Siege von seiner Mannschaft:

„Nachdem dieses Wochenende gleich zwei Heimspiele anstehen, wollen wir natürlich die maximale Punkteausbeute mitnehmen. Gerade Schweinfurt hat uns aber im Hinspiel schon gezeigt, wie gut sie sein können. Tief stehend und durch schnell vorgetragene Konter haben sie uns im 2. Drittel eiskalt bestraft. Schongau ist ähnlich kampfstark und wird natürlich alles daransetzen, uns ein Bein zu stellen. Ziel wird es sein, unsere Fehler im Aufbauspiel zu verringern und mit hohem Tempo durch die neutrale Zone zu spielen.“ (AZ)