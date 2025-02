Finale vor Augen: Königsbrunn trifft auf Ulm im Halbfinale

Hart umkämpft war das Viertelfinale der Eishockey-Bayernliga für den EHC Königsbrunn. Am Ende setzte sich der Hauptrunden-Zweite mit 4:2 gegen peißenberg durch. Am Freitag beginnt die Halbfinalserie. Zuhause empfängt der EHC ab 20 Uhr die „Devils“ des VfE Ulm/Neu-Ulm. In einer Serie „Best-of-Seven“ geht es nun um den Einzug ins Finale der höchsten bayerischen Spielklasse. Sonntags folgt dann ab 18 Uhr Spiel zwei in Ulm.

