Klarer Sieg vor großer Kulisse

EHC Königsbrunn gewinnt sein Heimspiel gegen Erding.

Mit 6:1 besiegte der EHC Königsbrunn die "Gladiators" des TSV Erding auf eigenem Eis vor über 600 Zuschauern. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und großer Effizienz stehen die Brunnenstädter am Ende als verdienter Sieger da. Dank einer gnadenlosen Effizienz und der geschlossenen Mannschaftsleistung war der Sieg gegen einen Top-Gegner verdient, fiel aber vom Ergebnis zu deutlich aus.

Den ersten Treffer markierten die Königsbrunner, gleich beim ersten Überzahlspiel fälschte Nico Baur einen Schuss von Simon Beslic ins Tor der Gäste ab und sorgte so für die 1:0-Führung für den EHC. Im mittleren Spielabschnitt erwischte Königsbrunn einen Traumstart, gleich in der 22. Spielminute fiel das 2:0 für den EHC. Bei einem Konter legte Dennis Tausend die Scheibe quer zu Lukas Häckelsmiller, dieser netzte dann eiskalt die schöne Vorlage ein und sorgte so für ausgelassene Stimmung bei den Fans der Brunnenstädter. In der 30. Spielminute schickte dann Simon Beslic Jeffrey Szwez mit einem feinen Anspiel auf die Reise, dieser schloss dann seinen abseitsverdächtigen Alleingang gekonnt zum 3:0 ab. Der nächste Treffer für Königsbrunn fiel in der 39. Spielminute, als Toms Prokopovics quer zu Jeffrey Szwez legte, der dann zum 4:0 für Königsbrunn einschob.

Der EHC verwaltete die Führung und ging keinerlei Risiken ein. Auch vom zwischenzeitlichen 1:4 ließ man sich nicht aus dem Konzept bringen und legte noch zwei Tore nach (Sternheimer/54. und Veisert/57.). EHC-Coach Bobby Linke war nach dem Spiel hochzufrieden mit seiner Mannschaft: "Alle haben sich aufgeopfert und reingeworfen für den Sieg, über 60 Minuten waren wir einfach die effektivere Mannschaft."