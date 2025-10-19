EHC Königsbrunn feiert beeindruckenden Sieg

Der EHC Königsbrunn hat im zweiten Saisonspiel den zweiten Sieg eingefahren. Beide Teams konnten mit gut gefülltem Kader antreten. Im Königsbrunner Tor stand von Beginn an Stefan Vajs, als Backup saß Benni Beck auf der Bank. Nach einer anfänglichen Abtastphase setzten sich die Gäste in der fünften Spielminute ein erstes Mal im Königsbrunner Drittel fest, doch die Defensive der Brunnenstädter verteidigte gut und blockte die Abschlüsse der Niederbayern. Im Gegenzug zeigte der EHC Präsenz in der gegnerischen Zone und setzte den EVD unter Druck. In der 10. Spielminute fiel dann auch das 1:0 für die Hausherren. Nach dem Doppelpass mit Anton Egle zog Niklas Länger einfach mal ab, den Schuss konnte der Gästegoalie nur prallen lassen. Den Rebound versenkte dann Marco Sternheimer im Netz. Nur zwei Minuten später legte Königsbrunn den nächsten Treffer nach, bei einem schnellen Gegenstoß spielte Stefan Rodrigues quer auf den besser positionierten Dominic Erdt, der legte sich dann den Puck auf die Rückhand und netzte eiskalt zum 2:0 ein. Es blieb weiter ein Spiel auf Augenhöhe, Dingolfing blieb aber zu harmlos bei den Abschlüssen, so dass es mit dem 2:0 nach 20 Spielminuten in die erste Pause ging.

Königsbrunn muss erst ins Spiel finden

Im Mittelabschnitt erwischte die Gäste den besseren Start, in der 23. Spielminute verwertete David Zucker seinen eigenen Rebound zum 2:1 Anschlusstreffer und versetzte den Brunnenstädtern einen ersten Dämpfer. Königsbrunn zeigte sich aber unbeeindruckt und drängte auf ein weiteres Tor. Das fiel dann auch in der 28. Spielminute, in Überzahl spielte Anton Egle auf Luca Kinzel. Der spitzelte dann per Rückhand den Puck ins linke Kreuzeck zum 3:1. Dingolfing hielt aber weiter gut dagegen, doch spätestens beim Königsbrunner Goalie Stefan Vajs war Endstation bei den Bemühungen der Gäste. Bei einem weiteren Überzahlspiel erhöhte Niklas Länger auf 4:1, nach Anspiel von Marco Sternheimer hämmerte der Königsbrunner Neuzugang die Scheibe per Direktabnahme ins Tor der Niederbayern. Nur Sekunden später vergab der EHC eine hundertprozentige Chance. Dingolfing gab noch lange nicht auf, musste aber in der 40. Spielminute den nächsten Nackenschlag einstecken. Königsbrunn konnte erneut von einer Strafzeit der Gäste profitieren. Anton Egle tankte sich von der eigenen blauen Linie bis in die gegnerische Zone durch und netzte dann mit einem präzisen Schuss zum 5:1 Drittelendstand ein.

Dingolfing musste im letzten Drittel auf einen frühen Treffer setzen, doch der EHC blieb konzentriert und verteidigte gut. Die Uhr lief gegen die Gäste, die weiter gegen die drohende Niederlage kämpften. Königsbrunn verwaltete den Vorsprung aber souverän und ließ kaum Möglichkeiten zu. In Überzahl blieb der EVD zu harmlos und kam kaum zu Abschlüssen. Den Schlusspunkt der Partie setzten dann die Hausherren. In der letzten Spielminute spielte Niklas Länger mit viel Übersicht auf den freistehenden Anton Egle, der die Vorlage per One-Timer unhaltbar zum 6:1 Endstand im Dingolfinger Tor versenkte.

EHC Königsbrunn: Der Trainer ist zufrieden und warnt

Ein 6:1 ist sicher ein deutliches Ergebnis, doch insgesamt war es ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem sich der EHC am Ende hochverdient durchsetzen konnte. Die Special Teams entschieden die Begegnung. Während Königsbrunn fast jede Strafzeit der Gäste mit einem Treffer bestrafen konnte, blieben die Isar Rats in Überzahl zu harmlos.

EHC-Coach Bobby Linke kann zufrieden sein mit dem souveränen Auftritt seiner Mannschaft, doch er warnt vor zu viel Euphorie: „Wir sind mit viel Tempo ins Spiel gekommen, haben die Scheibe gut laufen lassen und uns einige gute Chancen erarbeiten können. Das 1:0 hat uns Sicherheit gegeben, wir konnten danach schnell das 2:0 nachlegen. In der eigenen Zone waren wir ein wenig schläfrig und haben den Gegner immer wieder zu gefährlichen Situationen verholfen. Im Mitteldrittel hat Dingolfing schnell den Anschlusstreffer erzielt, da haben wir beim Backcheck nicht gut gearbeitet und das Break vom Gegner kassiert. Dingolfing hat heute sicher kein schlechtes Spiel gemacht. Auf dem Ergebnis dürfen wir uns auf keinen Fall ausruhen, wir waren heute sehr effizient im Powerplay. Im letzten Drittel hatten wir es in der eigenen Zone aber besser gespielt und dann noch ein sehr schönes Tor geschossen. Da haben wir uns sehr gut auf den Gegner eingestellt. Wir müssen in den nächsten Spielen unbedingt die Fehler in der defensiven Zone abstellen und konsequenter agieren. Wenn wir da so spielen, wie im letzten Drittel, sehe ich das positiv. Am Sonntag müssen wir gegen einen so erfahrenen Gegner wie Buchloe unbedingt besser gegen die Scheibe spielen.“

Tore: 1:0 Sternheimer (10.), 2:0 Erdt (12.), 2:1 Zucker (23.), 3:1 Kinzel (28.), 4:1 Länger (34.), 5:1 Egle (40.), 6:1 Egle (60.) - Strafminuten: EHC Königsbrunn 6, EV Dingolfing 8 - Zuschauer: 385