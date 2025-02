Königsbrunn meldet sich in Play-offs zurück: EHC gewinnt fünftes Viertelfinale

Mit 4:1 schlägt der EHC Königsbrunn im dritten Viertelfinalspiel der Play-offs die „Miners“ des TSV Peißenberg. Nach dem verdienten Sieg führen die Brunnenstädter nun wieder mit 3:2 in der Serie Best-of-Seven. Toms Prokopovics wird zum Matchwinner. Zwei Drittel geht es eher ruhig zu, am Ende wird es hitzig. Am Freitag kann der EHC mit einem weiteren Erfolg ins Halbfinale einziehen.

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Peißenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

EHC Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis