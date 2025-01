Königsbrunn siegt erneut ohne Gegentor

Denkbar knapp fiel das zweite Spiel vom Wochenende für den EHC Königsbrunn aus. Mit 1:0 gewinnen die Brunnenstädter ihr letztes Vorrundenspiel gegen die „Isar Rats“ des EV Dingolfing und haben nun eine Woche spielfrei. Zuvor galt es aber, gegen eine Mannschaft zu bestehen, die, wie Freitagsgegner Kempten, zum Siegen verdammt war.

Bei Dingolfing waren alle fit, beim EHC nicht. Die Brunnenstädter waren mit 16 Feldspielern angereist. Neben Toms Prokopovics, Stefan Vajs, Nico Baur, Felix Knopf und Julian Becher musste Königsbrunn weiter auf die Langzeitverletzten Dominic Erdt, Florian Döring und Philipp Sander verzichten. Im Tor begann Dave Blaschta, nach der Hälfte der Partie durfte dann auch Benjamin Beck sein ganzes Können zeigen. Premiere hatte Coach Maxi Helling, der gegen die Niederbayern das erste Mal als Trainer hinter der Bande stand und Bobby Linke vertrat.

Im ersten Drittel der temporeichen Partie begannen beide Teams eher verhalten. Vor allem die erste Reihe der Isar Rats mit dem kanadischen Neuzugang Daryk Plouffe-Dube konnte sich immer wieder im Königsbrunner Drittel festsetzen, doch der EHC stand defensiv stabil und blieb konzentriert. Dingolfing gewann zwar mehr Bullys und suchte mit aller Gewalt den Abschluss, hatte zunächst aber kaum zwingende Chancen gegen den EHC. Auch Königsbrunn kam immer wieder gefährlich vor das Tor der Gastgeber, doch Dingolfings Goalie Christoph Schedlbauer zeigte eine starke Partie und entschärfte sehr gute Einschussmöglichkeiten der Brunnenstädter. In der 16. und 19. Spielminute hatte der EHC zwei richtig gute Chancen, bis zur ersten Pause blieb die Begegnung aber ohne Treffer.

Königsbrunn verteidigt die knappe Führung

Auch im Mitteldrittel war die Partie hart umkämpft, gleich in der 21. Spielminute hatte Königsbrunn bei einem Konter die Chance auf den ersten Treffer. Nach Scheibeneroberung bediente Marco Sternheimer mit einem feinen Pass Leon Bakos, der nur knapp verzog. Beide Mannschaften hatten immer wieder gute Möglichkeiten, ein Tor wollte aber nicht fallen. In der 33. Spielminute zog Anton Egle freistehend vor dem Tor ab, doch der Dingolfinger Goalie war auf der Hut und verhinderte einen Rückstand seiner Mannschaft. In der 37. Spielminute eroberte Tim Bullnheimer die Scheibe an der gegnerischen blauen Linie, tankte sich durch und bediente Marco Sternheimer mit einem präzisem Pass, doch erneut war der gegnerische Tormann zur Stelle und entschärfte den Schuss des Königsbrunner Top-Scorers. In der 39. Spielminute brannte es lichterloh vor dem Dingolfinger Tor, der erste Treffer fiel dann aber erst eine Minute später. Marco Riedl fälschte bei einem Konter den Schuss von Piet Brückner ab und brachte den EHC acht Sekunden vor der zweiten Pause mit 1:0 in Führung.

Im letzten Drittel musste Dingolfing unbedingt den Ausgleich erzielen, um sich eine theoretische Teilnahme an den Pre-Play-offs zu sichern. In der 44. Spielminute konnte sich Benjamin Beck im Königsbrunner Tor gleich zweifach auszeichnen. Wie schon Dave Blaschta zeigte er eine tadellose Partie und entschärfte alle Versuche der Gastgeber. Aber auch der EHC hatte seine Gelegenheiten, zuerst in der 45. Spielminute und danach in der 47. Spielminute, als nur der Pfosten das 2:0 durch Luca Kinzel verhinderte. Königsbrunn bleib defensiv stabil, in Unterzahl wäre den Brunnenstädtern fast ein weiterer Treffer gelungen. Die Zeit lief gnadenlos gegen die Niederbayern, die nochmal alles nach vorne warfen, doch entweder war ein Schläger, Spieler oder Schlittschuh im Weg. In der letzten Spielminute wurde es nochmal brenzlig, als der EHC gleich zwei Strafminuten kassierte, doch auch in doppelter Überzahl schafften es die Hausherren nicht, den Ausgleich zu erzielen und eine eventuelle Overtime zu erzwingen.

Am Ende gewinnt Königsbrunn die Abwehrschlacht von Dingolfing und bleibt damit das dritte Spiel in Folge ohne Gegentor. Trotz der Umstellungen zeigten sich die Brunnenstädter taktisch diszipliniert und mit dem unbedingten Willen zum Sieg. Auch die beiden Goalies überzeugten durch eine tadellose Leistung und bewiesen ihren Wert für ihre Mannschaft. Königsbrunn kann nun eine Woche regenerieren, ehe es mit den Play-offs weitergeht. Dingolfing hat jetzt die Abstiegsrunde vor sich, allerdings müssen die Isar Rats im nächsten Spiel auf ihren Neuzugang Daryk Plouffe-Dube verzichten. Nach Abpfiff ließ dieser vor den Augen des Schiedsrichters seinen Frust an Lion Stange aus, der nach einem Stockschlag erstmal zu Boden ging. Für diese Tätlichkeit kassierte der Kanadier eine Spieldauerstrafe und muss jetzt eine Partie aussetzen.

Play-off-Vorverkauf startet am Montag

EHC-Coach Maxi Helling war froh über die drei Punkte: „Es war natürlich schon vor dem Spiel klar, dass es ein heißer Tanz in Dingolfing wird. Für die ist es um Alles gegangen, wir haben aber super gekämpft und solide verteidigt. Hinten haben wir gut zugemacht, und beide Goalies waren richtig stark, auch wenn es nicht so einfach ist, wenn du mittendrin eingewechselt wirst. In Unterzahl haben wir nichts zugelassen, nach drei Shutouts sind wir jetzt bereit für die Play-offs.“

Aufgrund der hohen Nachfrage startet der EHC Königsbrunn bereits am Montag mit dem Vorverkauf für das erste Playoff-Viertelfinale am 7. Februar. Mögliche Gegner sind die Teams aus Peißenberg, Landsberg, Kempten oder Klostersee. Verkaufsstart ist ab 17 Uhr online über den Ticketshop oder vor Ort am Montag und Donnerstag von 17-19 Uhr in der ehemaligen Penalty Bar in der Pharmpur EISARENA. Dort ist aber nur Barzahlung möglich. Dauerkarteninhaber erhalten den ermäßigten Ticketpreis. Der Verein weist darauf hin, dass es dieses Jahr in der Geschäftsstelle in der Nibelungenstraße keine Tickets gibt. (AZ)

Tor: 0:1 Riedl (Brückner, Hartl) (40.) - Strafminuten: EV Dingolfing 17+20 SD Plouffe-Dube, EHC Königsbrunn 14 - Zuschauer: 805.