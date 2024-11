Königsbrunn verliert unglücklich im Spitzenspiel

Mit 2:3 verliert der EHC Königsbrunn denkbar knapp sein Auswärtsspiel beim TEV Miesbach. In der sehenswerten Partie zeigten beide Teams eine packende Partie, bei dem die Brunnenstädter am Ende leer ausgingen. Königsbrunn trat die Reise ohne Dominic Erdt, Philipp Sander, Leon Steinberger, Peter Brückner, Lion Stange und Leon Hartl an. Das Tor der Brunnenstädter durfte Dave Blaschta hüten, als Backup stand Benjamin Beck im Aufgebot.

Vom Anpfiff an zeigten beide Mannschaften einen flotten Kampf auf Augenhöhe, der TEV drängte sofort auf den ersten Treffer. Königsbrunn war jedoch auf der Hut und kam in einem ersten Überzahlspiel zu guten Chancen, Zählbares sprang dabei aber nicht heraus. In der neunten Spielminute hatte der EHC die nächste hochkarätige Möglichkeit, das erste Tor erzielten aber die Gastgeber. In Überzahl netzte der sträflich freistehende Michael Grabmaier zur 1:0 Führung für Miesbach ein. In der 14. Spielminute wäre fast der Ausgleich gefallen, doch der Schuss von Marco Sternheimer traf nur die Latte. Es war eine ausgeglichene und schnelle Partie, der EHC drängte auf den Ausgleich. In der 18. Spielminute hatte Königsbrunn die nächste Riesenchance und drängte in den Schlussminuten in die gegnerische Zone, bis zur Pause wollte der Ausgleich aber nicht fallen.

Königsbrunn drückt, aber gerät wieder in Rückstand

Auch nach der Pause legte der EHC wieder mit viel Aufwand los und hatte eine Druckphase, in der 24. Spielminute wäre Tim Bullnheimer bei seiner Direktabnahme fast der Ausgleich gelungen. Dem EHC fehlte aber das Schussglück. Königsbrunn blieb am Drücker und schnürte Miesbach regelrecht ein, in der 27. Spielminute fiel dann auch endlich der ersehnte Treffer. Florian Döring traf zum 1:1 und sorgte für den inzwischen hochverdienten Ausgleich. Der EHC hatte in der 29. Spielminute noch eine Großchance, die Partie wurde zwischenzeitlich immer hitziger. In der 32. Spielminute leistete sich Königsbrunn einen folgenschweren Wechselfehler, Daniel Merl lief plötzlich alleine auf Dave Blaschta zu und netzte dann zur erneuten 2:1-Führung ein. Der Treffer war ein Wecksignal für den TEV, denn nun war Miesbach am Drücker und drängte ins Königsbrunner Drittel. Doch der EHC kämpfte sich zurück und drückte wieder in den Schlussminuten, ehe es zum letzten Mal in die Kabinen ging.

Miesbach erwischte den besseren Start ins Schlussdrittel und erarbeitete sich gute Chancen. Das 3:1 durch Christian Neuert fiel dann auch verdient, der TEV hatte ein klares Übergewicht an guten Möglichkeiten. Königsbrunn arbeitete sich aber wieder ins Spiel zurück und steckte nie auf. In der 52. Spielminute kam der EHC dann auch wieder zurück und erzielte den Anschlusstreffer. Der hinter dem gegnerischen Tor stehende Marco Sternheimer legte für Tim Bullnheimer auf, der netzte dann aus spitzem Winkel zum 3:2 ein. In der 55. Spielminute hatte Florian Döring noch den Ausgleich auf der Kelle, die Partie blieb hochspannend. Leider verletzte sich kurz vor Abpfiff Hayden Trupp, nachdem er einen Schuss auf den Knöchel bekam. Kurz vor Spielende setzte EHC-Coach Bobby Linke nochmal alles auf eine Karte und zog den Goalie zugunsten eines sechsten Feldspielers. Ein Tor wollte aber nicht fallen, auch wenn es vor dem Miesbacher Gehäuse noch turbulente Szenen gab. Nach Abpfiff gerieten Toms Prokopovics und Michael Grabmaier aneinander und diskutierten mit viel Körpereinsatz, so dass die Schiedsrichter gegen die Kontrahenten eine Spieldauer-Disziplinarstrafe aussprachen. Beide dürfen nun ein Spiel aussetzen und werden ihren Teams schmerzlich fehlen.

EHC Königsbrunn muss Ausfälle kompensieren

Königsbrunn zeigte eine starke Partie auf Augenhöhe gegen einen brandgefährlichen TEV Miesbach, mit ein wenig mehr Schussglück hätte das Spiel aber auch anders ausgehen können. Dennoch ist der Sieg der Gastgeber verdient, die im letzten Drittel das Heft in die Hand nahmen und den dritten Treffer erzielten. Es ist eigentlich eine Niederlage, mit der man leben kann, zumal alle durch Einsatz und Willen zum Sieg überzeugen konnten. Allerdings wiegt der Ausfall von Toms Prokopovics schwer, ob Hayden Trupp am Freitag schon wieder spielen kann, stand noch nicht fest.

Coach Bobby Linke muss die Heimreise zwar ohne Punkte antreten, war aber mit seinem Team zufrieden: „Meine Mannschaft hat heute ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir sind taktisch ganz gut gestanden, auch wenn Miesbach eine unglaubliche Offensivqualität gehabt hat. Da waren wir dem 2:1 näher als der Gegner, haben es dem TEV durch individuelle Fehler leicht gemacht, gegen uns Tore zu schießen. Wir konnten heute trotzdem wieder einen Schritt nach vorne machen. Die Sperre gegen Toms ist allerdings ärgerlich, auch wenn er sich nur gewehrt hat. Trotzdem, es war eine tolle Leistung meiner Mannschaft.“ (AZ)

Tore: 1:0 Grabmaier (Feuerreiter, Sonne) (12.), 1:1 Döring (Bullnheimer) (27.), 2:1 Merl (32.), 3:1 Neuert (März) (44.), 3:2 Bullnheimer (Sternheimer) (52.) - Strafminuten: TEV Miesbach 35, EHC Königsbrunn 33 - Zuschauer: 601.