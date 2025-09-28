Icon Menü
Eishockey: Königsbrunns erster Derbysieg der Saison

Eishockey

EHC Königsbrunn feiert Derbysieg

Im Testspiel gegen den EHC Landsberg können die Eishockeyspieler des EHC Königsbrunn überzeugen, Trainer Bobby Linke ist aber noch nicht ganz zufrieden.
    • |
    • |
    • |
    Neuzugang Clay Ellerbrock (in schwarz/rot) erzielte gegen Landsberg seinen ersten Treffer.
    Neuzugang Clay Ellerbrock (in schwarz/rot) erzielte gegen Landsberg seinen ersten Treffer. Foto: Horst Plate

    Mit 6:4 gewinnt der EHC Königsbrunn in der heimischen Pharmpur EISARENA gegen die „Riverkings“ des HC Landsberg. In einer schnellen, unterhaltsamen Partie setzten sich die effektiveren Brunnenstädter am Ende gegen die Gäste aus Oberbayern durch. Beim EHC kehrte der Langzeitverletzte Dominic Erdt in die Mannschaft zurück, nach einem Jahr Pause durfte er von Beginn an sein Comeback feiern. Beide Teams konnten mit drei kompletten Reihen antreten. Im Königsbrunner Tor stand von Beginn an Stefan Vajs, als Backup saß Benni Beck auf der Bank.

