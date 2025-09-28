EHC Königsbrunn feiert Derbysieg

Mit 6:4 gewinnt der EHC Königsbrunn in der heimischen Pharmpur EISARENA gegen die „Riverkings“ des HC Landsberg. In einer schnellen, unterhaltsamen Partie setzten sich die effektiveren Brunnenstädter am Ende gegen die Gäste aus Oberbayern durch. Beim EHC kehrte der Langzeitverletzte Dominic Erdt in die Mannschaft zurück, nach einem Jahr Pause durfte er von Beginn an sein Comeback feiern. Beide Teams konnten mit drei kompletten Reihen antreten. Im Königsbrunner Tor stand von Beginn an Stefan Vajs, als Backup saß Benni Beck auf der Bank.

