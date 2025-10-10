EHC Königsbrunn vor Saisonstart: „Natürlich wollen wir Meister werden“

1:3, 6:4, 2:6, 5:7. Die Ergebnisse in der Königsbrunner Saisonvorbereitung verbreiten auf den ersten Blick nicht viel Optimismus, ehe man am Sonntag (17.30 Uhr) beim EC Pfaffenhofen in die neue Eishockey-Bayernligasaison startet. „In der Vorbereitung ging es in erster Linie nicht um die Ergebnisse“, sagt Trainer Bobby Linke. Die Art und Weise, wie man auftritt, sei entscheidend. „Das Bemühen war da, aber wir haben unser spielerisches Können noch nicht so zeigen können.“ Sein Team habe viele individuelle Fehler gemacht, was in der Vorbereitung aber normal sei. „Wir haben viel ausprobiert und müssen gucken, was passt.“ In der Vorsaison ist sein Team Vizemeister geworden und auch dieses Jahr möchte man wieder hoch hinaus. Ein Szenario hat der Trainer auf dem Weg dorthin schon eingeplant und spricht auch über einen möglichen Aufstieg.

EHC Königsbrunn: „Nur schön spielen reicht nicht“

„Bei uns startet jede Saison auf gleiche Weise, anfangs spielen wir noch nicht so überzeugend, weil die Jungs erst wieder reinkommen müssen“, wagt Linke zunächst einen Blick in die Glaskugel. Und für einen Stotterstart gibt es auch Anzeichen: Das Spiel in Über- sowie in Unterzahl funktionierte in den Testspielen noch nicht so gut. „Die Jungs brauchen noch etwas Zeit.“ Gerade die Defensive war in den vergangenen Jahren das Königsbrunner Prunkstück, jetzt hakt das Spiel gegen den Puck noch. Die Abstimmung, wann das Team ins Forechecking geht, also den Gegner angreift, und wann es sich zurückzieht. Das wurde teilweise auch in den Testspielen deutlich, liegt laut Linke aber daran, dass seine Mannschaft noch nicht sehr eingespielt ist: „Nach zwei- bis dreimal Trainieren kann das noch nicht so gut klappen.“ Das Offensivspiel hat bisher besser funktioniert, aber Linke mahnt: „Nur schön spielen und offensiv gefällig sein reicht nicht.“

Die Vorbereitung war allerdings nicht leicht. Die Königsbrunner trainieren erst seit vier Wochen auf Eis, weil es früher in der Halle nicht verfügbar war. Andere Teams waren da deutlich früher dran. Trotzdem ist das Saisonziel klar: „Wir wollen unter die Top-vier, um in den Play-offs Heimrecht zu haben, sagt Linke und blickt voraus: „Wenn wir eines können, dann Play-offs spielen.“ In den vergangenen drei Jahren kam der EHC jeweils ins Finale und gewann zweimal, ehe man 2025 im Finale verlor. Nach mehreren Abgängen gibt es auch fünf Neuzugänge und Spieler aus der eigenen Jugend, die den Kader komplettieren. Außerdem ist mit Dominic Erdt ein Langzeitverletzter zurückgekehrt.

Eishockey: Die Bayernliga ist ausgeglichen

Der Trainer weiß, dass die Saison lang wird: „Es wird immer wieder schwere Phasen geben. Wichtig ist, dass sich die Jungs entwickeln und dass wir aus Rückschlägen lernen.“ Es sei besser, wenn man vorher Probleme habe, als in den Play-offs. Zunächst geht es zum Auftakt aber zum EC Pfaffenhofen. „Das ist ein gefährlicher Gegner. Sie haben ein kleines Budget und sind fast abgestiegen, aber wir dürfen sie nicht unterschätzen. Ihre Vorbereitung war von den Ergebnissen her nicht so gut, aber wir müssen uns auch erst noch finden“, sagt Linke.

Eine Herausforderung sind die Bedingungen vor Ort: „Das Stadion ist an zwei Seiten offen, das Eis kann entweder stumpf oder weich sein, wir hoffen, dass es keinen Nebel geben wird, das wäre schwierig.“ Trotzdem sei sein Team Favorit. Den EHC Königsbrunn sieht er gleichauf „mit acht bis zehn Teams in der Liga.“ Miesbach sei der oberste Titelfavorit, aber auch mit vielen anderen Teams sei zu rechnen: „Ulm, Peißenberg und Kempten haben sich gut entwickelt. Auch Dingolfing, Geretsried, Schweinfurt und Buchloe können einen großen Schritt machen und wir sind auch dabei.“ In dieser ausgeglichenen Liga könne jeder jeden schlagen.

Was Königsbrunns Trainer zu einem möglichen Aufstieg sagt

Trotzdem wünscht sich der Trainer, dass sich sein Team relativ schnell oben festsetzt, um im Kampf um die Play-offs nicht unter Druck zu geraten. „Natürlich wollen wir versuchen, Meister zu werden, um die Möglichkeit zu haben, aufzusteigen“, ist Bobby Linke optimistisch und spricht ein Thema an, das seit Jahren um den EHC Königsbrunn kreist.

„Wir müssen uns alle Gedanken machen, ob es geht“, sagt Linke und ergänzt, dass die Mannschaft generell Interesse habe, aufzusteigen. Die größte Hürde ist organisatorischer Natur, wie das erst spät zur Verfügung gestellte Eis. „Ich glaube nicht, dass wir in der Oberliga bestehen können, wenn wir erst Mitte September aufs Eis können.“ Das liege allein schon an dem früheren Saisonstart in der Oberliga. Auch müssten die Eiszeiten unter der Woche sich verschieben und ein Kooperationspartner aus den oberen beiden Ligen wäre nötig, um noch talentiertere Spieler weiterentwickeln zu können. „Einiges müsste geklärt werden, weil wir ein kleiner Standort sind, das zeigen auch die Zuschauerzahlen.“ Im Schnitt kommen 500 Fans zu den Liga-Spielen, in den Play-offs sind es zwischen 800 und 1200.