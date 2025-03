Machtpuck vergeben: EHC Königsbrunn muss in siebtes Finalspiel

Am Freitag hatte der EHC Königsbrunn den Meisterpokal vor Augen, die Brunnenstädter hätten sich bei einem Sieg den dritten Titel in Folge geholt. Doch nach 60 Spielminuten gingen die „Gladiators“ des TSV Erding verdient mit 5:3 als Sieger vom Eis. Damit gleichen die Oberbayern nach einer sehr fair geführten Partie in der Serie Best-of-Seven zum 3:3 aus. Nun wird die Entscheidung um den Titel auf Sonntag verschoben, dann geht es im entscheidenden Spiel um Alles oder Nichts.

