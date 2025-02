Der EHC Königsbrunn verliert mit 2:4 auch das zweite Spiel vom Wochenende gegen die „Miners“ des TSV Peißenberg. Damit steht es nun 2:2 in der Serie Best-of-Seven. Weiter geht es am Dienstag. Wie Trainer Bobby Linke das Blatt wenden will und was ihm überhaupt nicht gefallen hat.

