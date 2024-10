Saisonauftakt für den EHC Königsbrunn

Am Samstag geht es für den EHC Königsbrunn nach vier Testspielen zum ersten Mal um Zählbares. Um 17 Uhr bestreiten die Brunnenstädter dann auswärts das Eröffnungsspiel der Liga gegen die „Wild Lions“ des ERSC Amberg.

Die Gastgeber sorgten schon in der Sommerpause für viel Aufregung, da sie früh bekannt gaben, sich nicht mehr an ein Gentlemans Agreement mit nur zwei Importspielern zu halten. Der Bruch mit dieser Regelung bescherte den Oberpfälzern einen regelrechten Shitstorm, viele Eishockeyfans zeigten für die Haltung des Vereins kein Verständnis. Inzwischen sind die Wogen wieder geglättet, die anderen Vereine haben einer Sonderregelung für Amberg zugestimmt, um die Verpflichtung eines weiteren Kontingentspielers zu vermeiden. Gegen Königsbrunn werden wohl drei Importspieler auf dem Eis stehen. Neben den beiden US-Amerikanern Hunter Fortin und Brendan Walkom verpflichteten die Wild Lions noch von den Erding Gladiators den tschechischen Center Tomas Plihal. Der 41-jährige hochkarätige Stürmer bringt viel höherklassige Erfahrung mit und durfte auch schon in der NHL sein Können beweisen. In der letzten Saison zählte er zu den Leistungsträgern seiner Mannschaft, in 35 Spielen erzielte er insgesamt 66 Scorerpunkte beim Tabellenprimus der Vorrunde. Neu im Kader ist auch der 27-jährige Stürmer Carlo Wittor, er wechselte vom Oberligisten Stuttgart Rebels in die Oberpfalz. In der Vorbereitung traf Amberg zunächst auf Erding und verlor mit 1:4, in Schweinfurt setzte es dann eine knappe 4:5 Niederlage in der Nachspielzeit. Gegen die Schönheider Wölfe aus der Regionalliga Ost hatten die Wild Lions im Hin- und Rückspiel das bessere Ende für sich, beide Begegnungen wurden mit einem Tor Unterschied gewonnen. Zuhause kassierte Amberg dann eine 3:5 Niederlage gegen den Landesligisten Pegnitz, und auch das Rückspiel gegen Schweinfurt konnten die Oberpfälzer nicht für sich entscheiden, am Ende stand es 1:2 gegen die Mighty Dogs. Am Samstag wird Amberg aber einen Zahn zulegen und Vollgas gegen den EHC geben.

Königsbrunn konnte seine Generalprobe in Landsberg knapp für sich entscheiden und will im Eröffnungsspiel Punkte mitnehmen. Neben dem Dauerverletzten Dominic Erdt wird wohl auch weiterhin Philipp Sander fehlen, theoretisch könnte Königsbrunn aber trotzdem mit vier kompletten Reihen antreten. EHC-Vorstand Tim Bertele fiebert schon dem Beginn der Punkterunde entgegen:

„Ich freue mich, dass wir zum zweiten Mal in Folge beim Eröffnungsspiel der Bayernliga dabei sein dürfen. Auch wenn wir aufgrund der Umbauten in der Pharmpur EISARENA nur vier Vorbereitungsspiele bestreiten konnten, sind wir gut für die kommende Spielzeit vorbereitet. In Amberg zu spielen ist immer schwer, aber ich bin guter Dinge, dass wir dort mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung Punkte mitnehmen werden. Im Übrigen steht unserem Heimspiel-Debüt am 25.10. nach aktueller Lage nichts mehr im Wege, wir starten in wenigen Tagen bereits den Vorverkauf.“