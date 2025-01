Vorrunden-Finale für Königsbrunn

In der Bayernliga endet am Wochenende mit den letzten beiden Spieltagen die Vorrunde in der höchsten bayerischen Spielklasse. Während der EHC Königsbrunn schon für das Viertelfinale der Play-offs qualifiziert ist und nun noch um eine bessere Ausgangssituation kämpft, steht für die Gegner vom Wochenende viel mehr auf dem Spiel. Zunächst geht es am Freitag ab 20 Uhr in der heimischen Pharmpur EISARENA gegen die „Sharks“ des ESC Kempten. Sonntags müssen die Brunnenstädter dann auswärts gegen „Isar Rats“ des EV Dingolfing antreten, Spielbeginn ist ab 17.30 Uhr.

Bis zum 19. Spieltag lief es für den ESC Kempten nach Plan, die Mannschaft belegte immer einen der ersten drei Ränge in der Tabelle und war auf dem besten Weg direkt in die Play-offs. Auch das Heimspiel gegen den damals stark ersatzgeschwächten EHC Königsbrunn konnten die Sharks mit 7:3 für sich entscheiden. Doppelt bitter für die Brunnenstädter in der Begegnung war der Ausfall von Florian Döring, der bis heute noch nicht in den Kader zurückgekehrt ist. Von den letzten sieben Partien hat Kempten nun sechs verloren und belegt inzwischen nur noch den neunten Tabellenrang, der direkte Einzug ins Viertelfinale steht auf dem Spiel. Kempten braucht unbedingt noch Punkte, um K.o.-Spiele in einer Vorqualifikation zu vermeiden und sich doch noch einen Platz unter den ersten Sechs zu sichern. Königsbrunn sollte durch das Hinspiel gewarnt sein, die Sharks zu unterschätzen, denn die letzten Niederlagen der Allgäuer fielen alle denkbar knapp aus. Am letzten Wochenende schickte Kempten den EV Dingolfing mit einer 10:2 Packung nach Hause und zeigte, dass die Mannschaft das Ziel noch nicht aus den Augen verloren hat. Der EHC wird es am Freitag mit einer erfahrenen, kämpferisch und defensiv sehr starken Mannschaft zu tun haben.

Königsbrunn muss auf Leistungsträger verzichten

Am Sonntag in Dingolfing geht es gegen den Tabellenelften der Bayernliga, der gerade um jeden Punkt kämpfen muss, um nicht in der Abstiegsrunde zu landen. Die letzten Ergebnisse waren durchwachsen, neben einem 3:2 Sieg in Miesbach setzte es zuletzt zwei Niederlagen, am letzten Sonntag verlor die Mannschaft zu Hause gegen den EHC Klostersee. Ausgerechnet zwei Spieltage vor Ende der Vorrunde mussten die Isar Rats unter der Woche den Abgang ihres Top-Scorers Anthony Gagnon verkraften, der ab sofort für den Tabellenprimus TSV Erding auflaufen wird. Die nun vakante Kontingentspielerstelle hat der Verein mit dem 22-jährigen Kanadier Daryk Dubé-Plouffe besetzt und am Mittwoch offiziell bekanntgegeben. Schon am Wochenende soll er das erste Mal für die Niederbayern auflaufen und sein Können zeigen. Die Isar Rats haben den Kampf um die Play-offs noch nicht aufgegeben und werden dem EHC am Sonntag alles abverlangen.

Königsbrunn muss weiterhin auf einige Leistungsträger verzichten. Neben Dominic Erdt werden David Farny und Florian Döring am Wochenende sicher nicht im Aufgebot stehen. Max Petzold wird am Sonntag wieder in den Kader zurückkehren, dafür muss die Mannschaft gegen Dingolfing auf Julian Becher verzichten. Ob Hayden Trupp noch in der Vorrunde spielen wird, war noch unklar.

EHC-Coach Bobby Linke warnt eindrücklich davor, beide Kontrahenten zu unterschätzen: „Kempten ist ein unangenehmer Gegner, der momentan eine Berg- und Talfahrt erlebt. Dabei haben sie tolle Spieler in ihrem Kader, mit viel Talent und Erfahrung. Für Kempten geht es dieses Wochenende um Alles und sie werden hochmotiviert zu uns kommen, um sich hier zu rehabilitieren. Auswärts in Dingolfing wird es ebenso spannend. Niemand weiß, wie die tabellarische Situation dann aussieht. Dementsprechend ist es schwer, eine Prognose abzugeben. Leider hatten die Isar Rats einige personelle Rückschläge zu verkraften, aber ich gehe davon aus, dass sie wieder alles geben werden, um am Ende die Pre-Play-offs zu stemmen.“ (AZ)