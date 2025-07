EHC Königsbrunn verpflichtet Verteidiger aus der Region

Der gebürtige Augsburger Moritz Weißenhorn erlernte sein Handwerk im Nachwuchs des AEV. Erste Erfahrungen im Erwachsenenbereich durfte er bei den Oberligisten Memmingen und Peiting sammeln, für den EHC absolvierte er als Förderlizenzspieler schon sechs Partien. In Königsbrunn will er künftig endgültig den Sprung in den Seniorenbereich schaffen. Schon mit dreieinhalb Jahren stand der talentierte junge Verteidiger auf dem Eis und war bis zuletzt in der U20 ein Aktivposten.

Königsbrunns Neuzugang hat mehrere Operationen hinter sich

Doch im dritten Saisonspiel gegen Köln zog er sich eine schwere Verletzung zu und wurde daraufhin im November operiert. Im April folgte dann eine weitere OP, die ebenfalls gut verlief. Seitdem geht es gesundheitlich steil bergauf, der ehrgeizige junge Verteidiger durchläuft gerade seine Reha für ein Comeback im November. Er arbeitet zwar seit 2021 in Königsbrunn, doch ausschlaggebend für seine Entscheidung pro EHC waren vor allem die Mannschaft und die Bedingungen vor Ort, die er schon kennenlernen durfte. Die Königsbrunner Fans dürfen sich auf einen 1,91m großen, topmotivierten Verteidiger freuen, der mit Leidenschaft die Farben der Brunnenstädter tragen wird.

EHC-Coach Bobby Linke hält große Stücke auf Moritz Weißenhorn: „Moritz ist ein sehr gut ausgebildeter Verteidiger mit Gardemaß. Er spielt kompromisslos und hat ein gutes Gespür für Offensivaktionen. Sobald seine lange Reha erfolgreich abgeschlossen ist, bin ich überzeugt, dass er sich schnell an die Liga gewöhnen wird. Sein Potential ist enorm, ich wünsche ihm, dass er verletzungsfrei bleibt und an seine alte Leistungen anknüpfen kann.“ (AZ)