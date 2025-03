0:7-Klatsche: Wehringen kommt in Loppenhausen unter die Räder

Eine deutlich 0:7-Niederlage mussten die Fußbllerinnen des FSV Wehringen in der Bezirksoberliga beim FC Loppenhausen hinnehmen.

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als die Gäste aus Wehringen in den ersten beiden Minuten ordentlich wachgerüttelt wurden. Ein vielversprechender Lattentreffer von Stephanie Reiner hätte beinahe zur Führung geführt, es fehlte jedoch - wie schon so oft in dieser Saison - das nötige Quäntchen Glück. In der 19. Minute ging schließlich der FC Loppenhausen in Führung, als Franziska Schreiber einen gefährlichen Eckball unglücklich ins eigene Netz lenkte. Nur vier Minuten später führte eine Reihe individueller Fehler zum 2:0 für die Heimmannschaft. Die Gäste ließen daraufhin die Köpfe hängen, was Loppenhausen gnadenlos ausnutzte. Jeder Fehler der Gäste wurde bestraft, sodass der Schiedsrichter beim Stand von 5:0 zur Halbzeit pfiff. Nach der Pause setzte sich das Debakel für Wehringen fort. Bereits in der 47. Minute erhöhte Loppenhausen auf 6:0. In der 72. Minute fiel schließlich das 7:0.

Durch die Niederlage bleiben die Wehringerinnen auf einem Abstiegsplatz. Der Rückstand zum rettenden ufer beträgt aktuell fünf Punkte. (AZ)