Erleichterung in Wehringen: FSV feiert ersten Sieg im Kellerduell

Im Kellerduell der Frauen-Bezirksoberliga empfing der Tabellenletzte TSV Schwaben Augsburg II den Tabellenvorletzten FSV Wehringen. Wie erwartet entwickelte sich ein hitziges Spiel mit vielen Emotionen und hartem Körpereinsatz. Am Ende jubelten die Wehringerinnen über einen deutlichen 7:1-Erfolg, der wieder auf den Klassenerhalt hoffen lässt. Der FSV ging bereits in der 11. Minute durch Anna Mahr in Führung, die nach einem Eckball von Julia Stahl erfolgreich war. Nur zwei Minuten später erhöhte Natalie Abröll nach einem Steckpass von Anna-Lena Zedelmeier auf 0:2. Die Gäste setzten ihren starken Beginn fort und Stephanie Reiner traf in der 14. Minute nach einem langen Ball aus der Abwehr von Franziska Schreiber zum 0:3. Im Anschluss übten die Gäste etwas weniger Druck aus, sodass nun auch die Schwaben-Frauen mehr Spielanteile besaßen und vereinzelt vor das Wehringer Tor kamen. Dennoch gelang Abröll in der 38. Minute nach einem Zuspiel von Julia Stahl das 0:4. Kurz vor der Halbzeitpause erzielte der TSV Schwaben Augsburg aber doch noch den Anschlusstreffer zum 1:4. Direkt nach Wiederanpfiff stellte Reiner den alten Abstand wieder her zum 1:5. Nur eine Minute später war es erneut Reiner, die nach einem langen Ball aus der Abwehr das 1:6 markierte. Den Schlusspunkt setzte Zedelmeier in der 68. Minute, als sie den abgewehrten Torschuss von Franziska Schreiber zum Endstand verwertete.Kurz vor Schluss hatte der FSV noch die Chance auf das 1:8, als Kapitänin Julia Stölzle den Ball im gegnerischen Strafraum auf Nathalie Müller quer legte, doch diese verfehlte das Tor um wenige Zentimeter. Der FSV Wehringen fährt damit den ersten Saisonsieg ein und verkürzt so den Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz auf vier Punkte. Zuvor hatten die Wehringerinnen dreimal die Punkte geteilet, für einen Sieg hatte es aber bislang nicht gereicht. Umso größer war nun der Jubel. (AZ)

Kellerduell Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FSV Wehringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wehringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis