Inklusive Dreierpack: Bobingen gewinnt torreiches Kellerderby

Kelleratmosphäre pur herrschte beim Derby der bisher sieglosen Teams des SV Türkgücü Königsbrunn II gegen den SSV Bobingen. Auf dem Kunstrasenplatz neben dem Hans-Wenninger-Stadion ging es schließlich darum, wem der erste Sieg in dieser Saison gelingt. Die Bobinger hatten wenigstens schon einen Punkt aus dem 2:2 beim SV Schwabegg II vom vergangenen Wochenende auf dem Konto. Türkgücü hatte aber alle sechs Spiele verloren und eine Tordifferenz von 4:26 aufzuweisen. Bei den Platzherren musste ihr 45-jähriger Trainer Gürel Seray das Tor hüten, weil der Stammtorwart Enrico del Rocino absagen musste.

Die Gäste aus der Bobinger Siedlung kamen in der Anfangsphase besser ins Spiel. Dies wurde nach 14 Minuten durch einen Treffer von „Tuffi“ Nico Deininger mit der 0:1-Führung belohnt. Danach stemmte sich aber die Türkgücü-Reserve gegen den Rückstand. Das erste Warnzeichen für die Bobinger war eine Flanke des emsigen Samet Esenlik zu Berat Esenlik, dessen Kopfball aber in den Armen des Torwarts Marcel Spott landete. In der 20. Minute klappte es aber besser. Ein Eckball des Kapitäns Recep Esenlik landete wieder auf dem Kopf des gleichnamigen Berat und diesmal drückte er den Ball zum 1:1-Ausgleich in die Maschen. Nun hatte Türkgücü einen Lauf und nutzte diesen schon sechs Minuten später zur 2:1-Führung aus. Wieder war Berat Esenlik daran beteiligt, aber diesmal als Vorlagengeber zu Hakan Karaca, der aus abseitsverdächtiger Position ins Tor traf. Bis zur Pause hatten die Bobinger Siedler nur noch wenig entgegenzusetzen. Außer einer Ecke, die der Königsbrunner Keeper Seray wegfausten konnte und dem vergebenen Nachschuss von Kapitän Dennis Schaller, sowie einem Weitschuss von Batuhan Ildeniz über den Kasten kam nicht viel heraus. Entsprechend sauer war Trainer Benjamin Britsch bei der Halbzeitansprache: „Warum haben wir nach der 1:0-Führung aufgehört zu spielen und die Angriffe des Gegners nicht mehr gut verteidigt. Wir müssen jetzt den Kopf hochkriegen, uns reinhängen und noch zwei Tore machen“.

Die zweite Halbzeit begann aber mit einer Chance für Türkgücü, aber Emre Esenlik hob den Ball aus etwa sieben Meter Entfernung über das Tor. Doch in der 55. Minute schlug „Tuffi“ Nico Deininger zum zweiten Mal für seine Bobinger zu. Einen halbhohen Ball in den Strafraum nahm er volley und traf zum 2:2-Ausgleich. Wenig später hatte Türkgücü die große Chance zur erneuten Führung. Nachdem Berat Esenlik im Strafraum fiel, gab es einen etwas zweifelhaften Elfmeter. Samet Esenlik trat an, aber der Bobinger Keeper Marcel Spott parierte den Schuss und der Nachschuss ging über den Kasten. In der 70. Minute gab es dann auf der Gegenseite einen Strafstoß, als Deininger im Strafraum gelegt wurde.

Diese Chance ließ sich Batuhan Ildeniz nicht entgehen und traf sicher zum 2:3 für die Gäste. Danach vergab der eingewechseltem Sebastian Schuhmaier noch eine weitere Bobinger Chance. Das Spiel wurde in der Schlussphase immer ruppiger und es gab je zwei gelbe Karten auf beiden Seiten. In der ersten Minute der Nachspielzeit sah der Königsbrunner Verteidiger Ethem Ay sogar Gelb-Rot nach einem Foul an David Prather. Der wurde dann drei Minuten später noch einmal im Strafraum gelegt und es gab den dritten Elfmeter der Partie. Nico Deininiger ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und verwandelte den Strafstoß sicher zum 2:4-Endstand für den SSV Bobingen. Spieler und Trainer jubelten über diesen ersten Dreier dieser Saison. Königsbrunns Trainer Gürel Seray klagte über die vielen Ausfälle in seinem Team: „Wir mussten vier Spieler für die erste Mannschaft abgeben und noch weitere Ausfälle verkraften. Da haben wir es in der zweiten Halbzeit nicht mehr zu guten Angriffen geschafft. Aber die Saison geht weiter und wir werden nicht absteigen“.

SV Türkgücü Königsbrunn Seray – Cuma Ay, Karaca, Samet Esenlik, Emre Esemlil, Berat Esenlik, Recep Esenlik, Aydin, Pala, Ethem Ay, Atak – Eingewechselt Koruyucu (60.) - SSV Bobingen Spott – Böhm, Wildegger, Ildeniz, Mattwich, Deininger, Müller, Förg, Böhm, Prather, aller – Eingewechselt Schuhmaier (60.), Matuschek (70.) - Tore 0:1 Deininger (14.), 1:1 Berat Esenlik (20.), 2:1 Karaca (26.), 2:2 Deininger (55.), 2:3 Ildeniz (70./Foulelfmeter), 2:4 Deininger (90.+4/Foulelfmeter) – Gelb-Rot Ethem Ay (90.+1) - Schiedsrichter Wolfgang Schaile – Zuschauer 21.