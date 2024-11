TSV Bobingen II quält sich zum verdienten Sieg

Zum Abschluss der Vorrunde sahen die rund 50 Zuschauer eine insgesamt schwache Partie. Nach dem Torfeuerwerk in der vergangenen Woche gegen Lagerlechfeld legten die Bobinger auch in diesem Spiel vom Anpfiff weg richtig los. Nach 40 Sekunden kam der Ball über die rechte Seite präzise an die Fünfmeterkante zu Andreas Treupel. Seinen Schuss hielt FSV-Keeper Daniel Morhart irgendwie zwischen den Beinen auf der Torlinie. Danach hatte die Heimelf weiter gefühlt 95 Prozent Ballbesitz, machte aber viel zu wenig daraus. Großaitingen agierte dagegen mit einem vielbeinigen Abwehrbollwerk und wollte über die Außenspieler zu Kontern ansetzen, aber in der ersten Hälfte blieb die gegnerische Seite nahezu unberührt. So dauerte es bis zur 36. Minute, ehe sich wieder etwas vor dem Tor der Großaitinger tat. Nach einem gefühlvollen Zuspiel, genau durch die Schnittstelle der FSV-Abwehr hindurch, stand plötzlich Michael Kohler halbrechts ganz frei im Strafraum und ließ mit seinem Schuss zum 1:0 seine Farben endlich jubeln. Aufgrund der stetigen Bemühungen war die Führung verdient und so ging es schließlich ohne weitere Höhepunkte in die Kabinen.

