Fußball-Bezirksliga: Nur zwei Teams treffen, aber alle punkten

Fußball-Bezirksliga

Bobingen, Langerringen und Co.: Kein Sieger am Wochenende

Vier Spiele mit Beteiligung von Vereinen aus dem südlichen Landkreis enden viermal unentschieden. Alle punkten, keiner kann gewinnen.
Von Elmar Knöchel
    • |
    • |
    • |
    Mit einem strammen Flachschuss erzielte Jannick Piller den einzigen Bobinger Treffer.
    Mit einem strammen Flachschuss erzielte Jannick Piller den einzigen Bobinger Treffer. Foto: Elmar Knöchel

    Im Gleichschritt eilen der TSV Bobingen, der FC Königsbrunn und die SpVgg‘s Langerringen und Lagerlechfeld zu Punkteteilungen. Für Bobingen und Langerringen sind jeweils ein Punkt durchaus in Ordnung. Für Königsbrunn und Lagerlechfeld sind Punkteteilungen dagegen nicht zielführend. Im Abstiegskampf zählen halt nur Siege. Somit kommen der FC und Lagerlechfeld auch nicht aus dem Tabellenkeller heraus.

