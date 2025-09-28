Bobingen, Langerringen und Co.: Kein Sieger am Wochenende

Im Gleichschritt eilen der TSV Bobingen, der FC Königsbrunn und die SpVgg‘s Langerringen und Lagerlechfeld zu Punkteteilungen. Für Bobingen und Langerringen sind jeweils ein Punkt durchaus in Ordnung. Für Königsbrunn und Lagerlechfeld sind Punkteteilungen dagegen nicht zielführend. Im Abstiegskampf zählen halt nur Siege. Somit kommen der FC und Lagerlechfeld auch nicht aus dem Tabellenkeller heraus.

