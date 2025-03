Bloß kein Unentschieden: Bobinger Neuzugang soll Torquote erhöhen

Am Wochenende geht die Bezirksliga Süd in den 23. Spieltag der Saison. Es ist ein „ganz normaler“ Spieltag. Es stehen keine Derbys an und die Teams aus dem Landkreissüden sind auch nicht an Topspielen beteiligt. Aber: Nachlassen gilt nicht. Vor allem für Türkgücü Königsbrunn. Dort braucht man jeden Punkt, um das Abstiegsgespenst zu vertreiben. In Bobingen setzen sie auf einen Neuzugang.

Elmar Knöchel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neuzugang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bobingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis