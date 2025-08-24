Königsbrunns letztes Aufgebot unterliegt im Allgäu

Für den FC Königsbrunn sind es im Moment harte Zeiten. Die Ersatzbank wird immer überschaubarer und auf dem Platz läuft es nicht rund. Nach der unglücklichen Niederlage in Mering folgte jetzt ein schwacher Auftritt in Bad Wörishofen. So bleibt das Team im Tabellenkeller. Besser läuft es für den TSV Bobingen. Mit dem fünften Sieg in Folge unterstreichen die Bobinger, dass sie in dieser Saison etwas vorhaben. Und auch Aufsteiger Langerringen kommt langsam in Tritt. Zweimal hintereinander drei Punkte sind der Lohn. Lagerlechfeld muss gegen den Tabellenzweiten Germaringen eine deutliche Klatsche hinnehmen.

