Brisantes Lokalderby zum Bezirksligastart

Die Bezirksliga Schwaben Süd startet an diesem Wochenende in die Saison 2024/25. Das Eröffnungsspiel findet schon am Freitag im Allgäu statt. Um 19.30 Uhr kommt es in Germaringen zum Duell des heimischen SVO gegen den Neuling FC Bad Wörishofen. Aber auch im südlichen Landkreis Augsburg gibt es ein brisantes Derby. Der TSV Bobingen ist nach seinem einjährigen Ausflug in der Landesliga wieder zurück und erwartet zum Saisonstart den Aufsteiger FC Königsbrunn. Man darf gespannt sein, welches Team besser aus den Startlöchern kommt. Beide Teams treten mit einem neuen Trainer und etwas verändertem Kader an. Bei den Bobingern hat Dimitrij Peil die Nachfolge des Spielertrainers Christopher Detke und dessen Co-Trainers Sebastian Jeschek angetreten. Stammspieler wie Luis Müller und Adrian Schlosser haben ihre Karriere beendet. Christian Frickinger, Manuel Hampp und Emre Cevik wechselten ausgerechnet zum ersten Gegner nach Königsbrunn. Mit den Vorbereitungsspielen war Trainer Peil sehr zufrieden und das letzte Update in der zweiten Runde des Kreispokals ist mit einem 7:0-Sieg bei der TSG Augsburg aus der Kreisklasse Augsburg-Mitte voll gelungen.

Aber auch der FC Königsbrunn konnte im Kreispokal am Mittwoch nochmals Selbstvertrauen für das Auftaktspiel der Bezirkliga tanken. Gleich elfmal trafen die neuformierten Schützlinge von Trainer David Bulik beim 11:2-Sieg beim A-Klassisten TSV Kriegshaber. Obwohl ihre Sturmspitze Luca Sommer noch fehlte, zeigten sich die Königsbrunner in bester Schusslaune. Auch die Neuzugänge Emre Cevik, Nelson Wongo, Michael Wagnleitner und Roberto Scapacci trugen sich schon in die Torschützenliste ein. In der Vorbereitungsphase wurde von sechs Testspielen zwar nur das bei Bulik´s Ex-Verein ASV Hiltenfingen gewonnen, aber es wurde auch gegen namhafte Gegner gespielt. David Bulik, der nach einem Intermezzo als Trainer beim Bayernligisten TSV Rain am Lech, nun zu seinem Jugendverein als Trainer zurückkehrt, plagen zwar noch einige Verletzungssorgen. „Es ist nicht mehr die gleiche Mannschaft welche die Meisterschaft gewonnen hat und wir müssen uns erst noch neu finden“, sagte er beim Training am Dienstag.

Das Spiel TSV Bobingen gegen den FC Königsbrunn findet am Samstag um 14 Uhr im Bobinger Siegmund-Sportpark an der Hoechster Straße statt. Schiedsrichter ist Johannes Heider vom TSV Bissingen.