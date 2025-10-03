Landkreis-Derby: Wie Langerringen Bobingen ärgern will

„Wir haben gegen Bobingen nichts zu verlieren“, sagte Langerringens Trainer Sebastian Korner, als er auf das Derby angesprochen wurde. Sein Team könne befreit und ohne Druck aufspielen. Die SpVgg Langerringen steht derzeit auf dem zehnten Platz der Tabelle, hat vier Spiele hintereinander nicht verloren. Wobei das 0:0 zuletzt gegen Bad Wörishofen Trainer Korner nicht ganz zufrieden stellte. „Wir haben gut verteidigt, aber im Angriff vergessen wir gerade manchmal das Fußballspielen.“ Das macht die Aufgabe für Bastian Renner, Thomas Daniel und Robin Keiß gegen die beste Abwehr der Liga nicht gerade einfach.

Insgesamt erst elf Gegentore mussten die Bobinger hinnehmen. Und das, obwohl sie zuletzt selten mit der Stamm-Abwehr spielen konnten. Aufgrund von Verletzungen und aus anderen Gründen fehlenden Spielern musste Dmitrij Peil seine Deckung immer wieder umbauen. Auch Bobingen gelang zuletzt nur ein Unentschieden. Doch Peil war trotzdem zufrieden. „Wir haben gut gespielt. Ballzirkulation und Pressing, das war alles gut. Am Ende haben wir unsere Chancen nicht genutzt.“ Die spannende Frage ist natürlich, ob Bobingen seine Serie fortsetzen kann. Seit zehn Spieltagen in Folge ist das Team jetzt ungeschlagen. Und der Bobinger Trainer hat gute Nachrichten: „Es werden jetzt einige Spieler zurückkommen. Die Personaldecke wird wieder besser.“ Dass der TSV Derby kann, hat er in dieser Saison bereits gezeigt. Gegen Königsbrunn gab es ein 2:0, in Lagerlechfeld siegte Bobingen klar mit 4:0. Ob Langerringen dem Favoriten die Stirn bieten kann, wird sich am Sonntag um 15 Uhr auf dem Langerringer Hauptplatz zeigen.

Lagerlechfeld und Königsbrunn stehen unter Druck

Eine schwere Aufgabe steht auch für die SpVgg Lagerlechfeld an. Im Moment läuft es einfach nicht. Nur ein einziger Sieg in zwölf Spielen bedeutet im Moment einen direkten Abstiegsplatz. Dabei zeigte die Elf bisher ansehnliche Spiele. Oft fehlte nicht viel, um als Sieger vom Platz zu gehen. Zuletzt gegen Erkheim waren es nur Sekunden. Erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit musste das Team von Daniel Raffler den Ausgleich hinnehmen. Natürlich ist der Tabellenfünfte aus Kaufering in diesem Spiel Favorit. Doch wenn die SpVgg ihre Deckung stabilisieren kann, 30 Gegentreffer sprechen eine deutliche Sprache, sollte eine Überraschung möglich sein.

Unter Druck steht auch der FC Königsbrunn. Gegen den Tabellennachbarn und direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, den TSV Legau, muss unbedingt ein Sieg her. Ein echter Mutmacher ist das Unentschieden zu Hause zuletzt gegen Babenhausen aber nicht. Im Moment ist der FC meilenweit von den Leistungen aus der letzten Saison entfernt. Derzeit gelingt es der Elf einfach nicht, den berühmten „Schalter“ umzulegen. Ein Sieg in Legau wäre ungemein wichtig. Sowohl für das Punktekonto, als auch das Selbstvertrauen.