Bobingen will die Serie halten, Königsbrunn steht unter Druck

Es ist der 14. Spieltag in der Bezirksliga. Nur noch zwei Spiele, dann ist Halbzeit. Früher sprach man da von Herbstmeisterschaft. Mittlerweile geht es aber nahtlos weiter in die Rückrunde. Trotzdem steigt die Spannung. Da ist zum Beispiel der Zweikampf an der Spitze: Mering und Bobingen liegen nur einen Zähler auseinander. Auf Bobingen wartet eine knifflige Aufgabe.

Der Verfolger Bobingen muss am Samstag in Bad Wörishofen antreten. Natürlich ist der TSV Favorit. Hatte Bad Wörishofen zu Beginn der Saison sehr effektiven Fußball gespielt, lief es dort zuletzt nicht mehr so gut. In den letzten fünf Spielen setzte es zwei Niederlagen für den jetzt auf Tabellenplatz acht stehenden FC Bad Wörishofen. Bobingen dagegen hat seit elf Spielen in Folge nicht verloren. Nach dem Sieg letzte Woche in Langerringen sagte der Bobinger Kapitän Paul Simler: „Wir wollen natürlich oben dranbleiben. Ziel ist, den Rückstand auf Mering keinesfalls größer werden zu lassen.“ Auf der anderen Seite wird natürlicherweise der SV Mering alles tun, um den Platz an der Sonne zu behalten. Dabei bekommt es der Spitzenreiter am Sonntag mit der SpVgg Lagerlechfeld zu tun. Auf dem Papier eine klare Sache. Trifft doch die stärkste Offensive der Bezirksliga auf eine der wackeligsten Abwehrreihen. Doch der Vorletzte der Liga, Lagerlechfeld, hat gegen den Spitzenreiter nichts zu verlieren. Und der spielerische Eindruck, den das Team von Trainer Daniel Raffler in den letzten Partien hinterlassen hat, ist besser als es der Tabellenplatz vermuten lässt. Dabei war Kampfkraft schon immer eine Stärke der Lechfelder. Ein Punktgewinn in Mering scheint nicht ausgeschlossen. Den TSV Bobingen würde es wohl freuen.

FC Königsbrunn steht unter Druck

Unter Zugzwang ist der FC Königsbrunn im Heimspiel gegen den SVO Germaringen. Dass ausgerechnet gegen die starken Allgäuer ein Dreier hermuss, hat sich der FCK selbst eingebrockt. Mit unerklärlichen Leistungsschwankungen, teilweise von einer Halbzeit zur nächsten, haben sich die Schützlinge von David Bulik immer wieder selbst um den verdienten Lohn gebracht. Der Sieg letzte Woche in Legau war nicht mehr als ein Pflichtsieg. Um aus dem Tabellenkeller herauszukommen, muss die Elf im eigenen Stadion unbedingt nachlegen. Das sollte durchaus machbar sein, hat der SVO Germaringen in den letzten Spielen doch immer wieder Schwächen offenbart.

Ein interessantes Spiel steht auch für Langerringen an, wenn in Erkheim der Bezirksliga-Aufsteiger auf den Landesliga-Absteiger trifft. Hatten die Gastgeber einen mühsamen Start nach dem Abstieg, scheinen sie sich jetzt zu stabilisieren. Gleichzeitig warten die Männer von Trainer Sebastian Korner jetzt schon länger auf einen Sieg. Durch die Unentschieden der letzten Wochen stehen sie jetzt nur noch einen Platz von den Relegationsrängen entfernt. Ein Dreier könnte für die nötige Ruhe sorgen. Doch bei den erfahrenen Allgäuern wird das wohl alles andere als leicht werden.