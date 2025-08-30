Bobinger Pokalfighter im Ligaalltag gefordert

In der Bezirksliga Süd steht der achte Spieltag an. Gab es in der letzten Woche nur Auswärtsspiele für die vier Mannschaften aus dem Landkreis-Süden, spielen an diesem Wochenende alle zu Hause. Speziell für den FC Königsbrunn ist das, nach fünf Auswärtsspielen in Folge, eine Erleichterung.

TSV Bobingen nach Pokalkrimi in der Liga gefragt

„Die Spieltagsplaner haben sich den Unmut vieler Bezirksliga-Trainer zugezogen“, sagte zuletzt Bobingens Trainer Dmitrij Peil recht deutlich: „Wir spielen im August eine Englische Woche nach der anderen. Dafür sind wir dann Mitte Mai mit der Saison durch. Eine solche Belastung ist für Amateure nicht gut.“ Und so muss der TSV Bobingen nach dem Pokalkrimi am Mittwoch in Schwabegg bereits am Samstag wieder ran. Mit dem TSV Babenhausen kommt ein Gegner aus der unteren Tabellenregion. Das klingt nach einem Pflichtsieg für das Team von Trainer Peil. Doch wie das Pokalspiel gezeigt hat, muss man auch gegen vermeintlich schwächere Gegner erst einmal gewinnen. Vieles kommt im Bobinger Spiel auf die Chancenverwertung an: „Wir haben in Weitnau letzte Woche zwar 4:1 gewonnen, aber wir haben trotzdem viele, viele gute Torchancen ausgelassen. Das müssen wir unbedingt verbessern“, sagte Peil.

Die SpVgg Langerringen will den positiven Trend fortsetzen

Zum Aufsteigerduell kommt es am Sonntag in Langerringen. Dort kommt der TSV Legau vorbei. Die Legauer sind bereits seit fünf Partien ohne Sieg, während Langerringen die letzten beiden Spiele gewinnen konnte. Somit gehen die Gastgeber als leichte Favoriten ins Spiel. Dabei haben beide Teams ähnliche Probleme. Die Abwehr steht auf wackeligen Beinen. Sowohl Langerringen als auch Legau haben bereits 18 Gegentore kassiert. Und auch im Sturm ist der Unterschied nicht groß. Zwölfmal zappelte der Ball im Netz der Langerringer Gegner, die Offensive brachte es bisher auf elf Tore. Letztlich wird also wohl die Tagesform den Ausschlag geben. Einen Gegner auf Augenhöhe erwartet auch die Spielvereinigung Lagerlechfeld. Zeitgleich mit dem Spiel in Langerringen rollt auch der Ball bei den Lechfeldkickern. Der FC Bad Wörishofen ist dabei ein schwer auszurechnender Gegner.

Die Allgäuer sind die Minimalisten der Bezirksliga. In sechs Spielen haben sie nur fünf Tore erzielt, aber auch nur sechs Gegentreffer hinnehmen müssen. Das reichte letztlich für zwei Siege und drei Unentschieden. Zuletzt hat Bad Wörishofen dem Sturm des FC Königsbrunn den Zahn gezogen und ein relativ ungefährdetes 1:0 über die Zeit gebracht. Für Lagerlechfeld wäre es gegen diese Truppe wichtig, von Beginn an hellwach zu sein und am besten selbst in Führung zu gehen. Einem Rückstand hinterherzulaufen, dürfte gegen das Abwehrbollwerk aus dem Allgäu schwer sein. Das Spiel des FC Königsbrunn gegen die SpVgg Kaufbeuren fand bereits am gestrigen Freitag statt, war bei Redaktionsschluss allerdings noch nicht beendet.