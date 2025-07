Fehlstart vermeiden: Langerringen empfängt FC Königsbrunn

Das erste Saisonspiel hatte sowohl für den FC Königsbrunn als auch für die SpVgg Langerringen kein erfreuliches Ende genommen. Der FC Königsbrunn unterlag am Samstag zu Hause gegen einen eigentlich schlagbaren Gegner, den FC Wiggensbach, mit 1:3. Die Langerringer mussten am Sonntag um 19:30 Uhr beim SV Mering antreten. Unter Flutlicht kamen sie dabei, nachdem das Spiel auch noch wegen Blitzschlages und Flutlichtausfall unterbrochen werden musste, mit 0:4 unter die Räder. Für beide Mannschaften gilt es jetzt also, die ersten Punkte der neuen Spielzeit einzufahren.

Langerringen tritt zum ersten Heimspiel der Saison an, für den FC Königsbrunn ist es dagegen das erste in einer Reihe von Auswärtsspielen. Durch den Königsbrunner Kinosommer steht das Hans-Wenninger-Stadion in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung. Erst am achten Spieltag wird der FCK wieder zu Hause antreten. Diese Situation hatte es bereits in der vergangenen Saison gegeben. „Wir haben als Aufsteiger in den vielen Auswärtsspielen einiges an Lehrgeld zahlen müssen“, so Königsbrunns Trainer David Bulik zu der Häufung von Auswärtsspielen.

Dieses Mal, so hofft er, sei seine Mannschaft etwas erfahrener, als sie es damals als Aufsteiger gewesen ist. Und einen Vorteil gibt es ja auch. Zum Ende der Saison wird Königsbrunn dafür eine Reihe von Heimspielen hintereinander haben. Die Rolle des Aufsteigers gehört in dieser Saison der SpVgg Langerringen. Dort weiß man, wie wichtig jeder Punkt ist. Vor zwei Jahren war Langerringen am Ende der Spielzeit, nach nur einer Bezirksliga-Saison, in der Relegation wieder abgestiegen. Das soll natürlich nicht noch einmal passieren. Das Spiel in Langerringen beginnt am Donnerstag um 19 Uhr. Letztmals standen sich die Kontrahenten in einem Ligaspiel im April 2023 gegenüber, damals noch in der Kreisliga. Königsbrunn siegte mit 4:1. Auch m Testspiel im Februar gewann der FCK mit 3:0.