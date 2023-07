Lehrstunde für Langerringen

Aystetten wird seiner Favoritenrolle beim 4:1 in Langerringen gerecht - die zweite Hälfte sollte der SpVgg Mut machen

Nach der Auftaktpleite gegen Egg gab es auch im Heimspiel gegen Cosmos Aystetten nichts für den Bezirksliga-Neuling Langerringen zu holen. Am Ende stand es verdient 1:4 für die Gäste. Das gute Schiedsrichtergespann um Referee Tim Bruckner hatte mit der fairen Partie keinerlei Probleme.

Von Beginn an war Cosmos spielerisch überlegen und ließ die SpVgg kaum aus der eigenen Hälfte. Aystetten machte mit seinem schnellen Spiel enorm Druck auf die heimische Abwehr. In der zehnten Spielminute verletzte sich dann auch noch Abwehrrecke Stefan Arndt bei einem Kopfballduell, als er unabsichtlich einen Ellenbogen an die Schläfe bekam und durch Benedikt Schaffner ersetzt werden musste. Aystetten gab weiter Gas und Pascal Mader vergab nach 14 Minuten eine Doppelchance zur Führung. In der 22. Minute war es aber dann soweit: ein langer Einwurf flog sorglos bis zum Elfmeterpunkt, wo wiederum Pascal Mader goldrichtig stand und überlegt zum 0:1 für die Gäste einschob.

Erst nach einer halben Stunde meldete auch Langerringen den ersten Torschuss, doch der 20-Meter-Knaller von Ömer Öztürk ging deutlich am Gehäuse vorbei. Auf der anderen Seite bestrafte Cosmos die Fehler gnadenlos. Nach einem zu hektischem Spielaufbau kam der Ball postwendend in den Gefahrenbereich zurück. Filip Marjanovic nahm dankbar das Leder an und erhöhte routiniert auf 2:0 (36.). In der Nachspielzeit hätte Marcel Burda sogar auf 3:0 erhöhen können, aber er brachte das kleine Kunststück fertig, aus drei Meter nur den Pfosten zu treffen.

Nach der Pause hatte die Heimelf dann etwas mehr vom Spiel und zeigte durchaus gute Ansätze. Ein Patzer von Sebastian Grüner entschied aber schließlich das Spiel. Ein zu kurzes Rückspiel spitzelte Raphael Marksteiner an Keeper Daniel Braun zum 0:3 ins Netz (67.). Lukas Müller sorgte mit seinem Tor zum 1:3 in der 74. Minute noch einmal für ein bisschen Hoffnung, als er eine scharfe Hereingabe über die Linie drückte. Ein Konter über drei Stationen auf der anderen Seite besiegelte dann die Niederlage. Erneut Marksteiner vollendete mit seinem zweiten Treffer zum 1:4 in der 84. Minute. Aystetten hätte das Ergebnis noch etwas höher schrauben können, spielte aber seine Chance leichtfertig zu Ende.