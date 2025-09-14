Kein Sieger im Lechfeld-Derby und im Spitzenspiel

TSV Bobingen - SVO Germaringen 1:1 (1:1) - Trotz viel Einsatz und einem guten Spiel reichte es für den TSV Bobingen am Ende nur zu einem Unentschieden. Der TSV begann gut, dominierte die erste Halbzeit nahezu komplett. Ungewöhnlich war, dass das Team bereits die erste Torchance in der elften Minute nutzte. Mattis Junker war zwar bei seinem Schussversuch aus rund acht Metern noch über den Ball gerutscht, aber Florian Kohler reagierte schneller als die Thalhofer Abwehr und überwand Torwart Daniel Hatzenbühler. Nach diesem Treffer blieb Bobingen am Drücker. Ließ den Gästen kaum Luft zum Atmen und spielte noch mehrere beste Chancen heraus. Doch nacheinander vergaben Junker, Kohler und Filip Marjanovic. Nach einer guten halben Stunde hätte der TSV mindestens mit drei Toren führen müssen. Und das, obwohl das Team stark geschwächt war. Die Ersatzbank war dünn besetzt. Und bereits nach zehn Minuten musste Trainer Dmitrij Peil die Abwehr umbauen, weil Verteidiger Finn Schmutterer, der mit einer Rippenprellung ins Spiel gegangen war, nicht weiterspielen konnte. Trotzdem konnten die Gäste aus dem Allgäu keine Offensivakzente setzen. Bis zur 40. Minute. Eine kleine Unachtsamkeit in der Bobinger Hintermannschaft führte zu einem Strafstoß. Germaringens Moritz Sonntag ließ Torhüter Laurin Sommer keine Chance und glich zum 1:1 aus. Das stellte den Spielverlauf auf den Kopf. In der zweiten Hälfte war Bobingen weiterhin die dominante Mannschaft, konnte aber keine so klaren Chancen mehr herausspielen und musste gegen Ende der Begegnung noch ein paar brisante Szenen überstehen. Trainer Peil war nach dem Spiel zwar voll des Lobes für den Einsatz und das Auftreten seiner Mannschaft, haderte aber mit dem Spielverlauf: „Das Trainerteam ist stolz auf die Mannschaft. Wir haben es sehr gut gemacht. Aber die Chancen, die wir herausgespielt haben, wurden nicht verwertet. Da waren aus unserer Sicht drei bis vier hundertprozentige dabei.“ Zum stark eingeschätzten Gegner Germaringen meinte Peil: „Der Gegner spielt so gut, wie das eigene Team es zulässt. Wir wussten, dass Germaringen gut nach vorne spielen kann. Aber unser Matchplan ist gut aufgegangen.“ Trotz des Lobes für seine Mannschaft überwog die Enttäuschung bei Peil: „Ich ärgere mich, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Die Voraussetzungen waren da.“

Elmar Knöchel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86836 Graben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Bobingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis