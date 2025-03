Remiskönige aus Bobingen: TSV kann wieder nicht gewinnen

Höhen und Tiefen hatte der Spieltag in der Bezirksliga Süd zu bieten für die heimischen Mannschaften - teilweise sogar innerhalb der Spiele. Was bleibt ist die Erkenntnis, dass in Bobingen anscheinend der Unentschieden-Fluch aus der Landesliga-Saison zurück ist. Der Coach wird nach dem Spiel deutlich. Acuh David Bulik, Trainer des FC Königsbrunn, ist sauer auf die Leistung seiner Mannschaft und kassiert eine kuriose Gelbe Karte.

