Topspiel zum Auftakt: Bobingen empfängt Spitzenreiter

Die Zeit, in der die Amateure im Landkreis ihre Verletzungen auskurieren und an Taktik und Kondition feilen konnten, ist vorbei. In der Bezirksliga geht es wieder um Punkte. Für die vier Bezirksligisten im Augsburger Süden ist die Ausgangslage dabei unterschiedlich. Während es für den TSV Bobingen darum geht, oben dranzubleiben, gilt es für die Aufsteiger Lagerlechfeld und den FC Königsbrunn darum, ihre ungefährdete Position im Mittelfeld der Tabelle zu halten, um gar nicht erst in die Nähe der Abstiegsplätze zu kommen. Für Türkgücü Königsbrunn geht es dagegen um den Klassenerhalt. Nach dem Sieg im Nachholspiel gegen Babenhausen sind die Königsbrunner noch vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt.

