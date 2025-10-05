Icon Menü
Fußball-Bezirksliga: TSV Bobingen setzt Serie fort

Fußball-Bezirksliga

Der TSV Bobingen bleibt weiterhin ungeschlagen

Noch sind es zwei Spieltage bis zum Ende der Hinrunde. An der Spitze gibt es einen Zweikampf zwischen Bobingen und Mering. Auch im Keller bleibt es spannend.
Von Elmar Knöchel
    •
    •
    •
    Es war ein umkämpftes Derby in Langerringen. Am Ende konnte der TSV Bobingen seine Serie mit elf nicht verlorenen Spielen in Folge fortsetzen.
    Es war ein umkämpftes Derby in Langerringen. Am Ende konnte der TSV Bobingen seine Serie mit elf nicht verlorenen Spielen in Folge fortsetzen. Foto: Elmar Knöchel

    Landkreis-Derby in Langerringen, Abstiegskampf in Lagerlechfeld und Königsbrunn. Selten war die Bezirksliga so spannend wie in dieser Saison. Noch sind es zwei Spieltage bis zum Ende der Hinrunde. Den SV Mering als Tabellenführer und den TSV Bobingen als Verfolger trennen nur ein Punkt. Aufsteiger Langerringen behauptet sich weiterhin im hinteren Mittelfeld. Der FC Königsbrunn kann im Abstiegskampf drei wichtige Punkte einfahren. Lagerlechfeld kommt dagegen nicht vom Fleck..

