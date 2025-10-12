Bobingen bleibt ungeschlagen - Lagerlechfeld jetzt Letzter

Der TSV Bobingen hält die Fahne in der Bezirksliga Süd hoch. Der Mitfavorit auf die Meisterschaft unterstreicht mit einem Auswärtssieg seine Aufstiegsambitionen. Für die restlichen Clubs aus dem südlichen Landkreis wachsen die Trauben derzeit nicht in den Himmel. Lagerlechfeld als Tabellenletzter, Königsbrunn und jetzt auch Langerringen stehen auf einem Relegationsplatz und kämpfen allesamt gegen den Abstieg.

Über einen Treffer freut sich Bobingen besonders

FC Königsbrunn - SV0 Germaringen 0:2 „Eigentlich wäre das ein typisches 0:0-Spiel gewesen“, sagte Königsbrunns Trainer David Bulik nach dem Spiel. Das Wort „eigentlich“ beschreibt das ganze Spiel letztlich treffend. Denn „eigentlich“ war Königsbrunn die spielerisch bessere Mannschaft. „Wenn man die ersten 15 Minuten des Spiels nimmt, dann dachte ich, dass das heute was wird“, so Bulik. Denn Königsbrunn begann forsch und hatte mehr Ballbesitz. Das Spiel des FC sah gefällig aus. Aber nur bis zum Sechzehner. „Wir spielen die ganze Zeit um den Strafraum herum und kommen nicht gefährlich zum Abschluss“, räumte Bulik ein. Ein weiteres „eigentlich“ gab es in der Abwehr. „Eigentlich haben unsere Abwehrspieler das gut gemacht. Am Ende entscheiden aber zwei Abwehrfehler das Spiel.“ Der erste Fehler in der Deckung führte praktisch aus dem Nichts heraus zur Führung der Gäste per Elfmeter durch Timo Wörz in der 29. Spielminute. Mit dieser Gästeführung ging es in die Pause. Wie schon in den vergangenen Heimspielen hatten die Zuschauer dann gehofft, ihr FC würde mit Biss aus der Pause kommen. Doch nur drei Minuten nach Wiederanpfiff patzte die Abwehr erneut und Wörz kam zu seinem zweiten Treffer. Mit dieser Führung im Rücken taten die Gäste dann nur noch das Nötigste. Sie standen gut in der Deckung. Der FC Königsbrunn mühte sich zwar, brachte aber nichts Zählbares zustande. „Germaringen macht aus einer Chance zwei Tore. Fairerweise muss man aber dazusagen, dass wir gar keine hatten“, so Bulik.

FC Bad Wörishofen - TSV Bobingen 1:3 Nach einer torlosen ersten Hälfte fielen im zweiten Durchgang dann vier Treffer. Mit dem Erfolg baut der TSV seine Serie weiter aus. Ganze zwölfmal hintereinander ist die Elf von Trainer Dmitrij Peil jetzt ungeschlagen. Allerdings dauerte es etwas, bis die Bobinger jubeln konnten. In der 61. Minute läutete Peil mit einem Wechsel die Wende ein. Nur zwei Minuten nachdem er den Platz betreten hatte, sorgte Florian Kohler für die Bobinger Führung. In der 83. Minute schien es, dass nach dem Treffer von Mattis Junker zum 0:2 die Partie entschieden war. Doch nach einem Elfmeter und dem Anschlusstreffer durch Maximilian Ackermann kam noch einmal Spannung auf. In der fünften Minute der Nachspielzeit wurde Bobingens spielender Co-Trainer, Christopher Detke eingewechselt. Nur Sekunden später erzielte er den dritten Treffer. (90+6.). Es war sein erster Saisontreffer. Somit ging der Wunsch von Kapitän Paul Simler aus der letzten Woche in Erfüllung. „Wir wollen oben dranbleiben und dafür sorgen, dass der Abstand zu Mering auf keinen Fall größer wird.“

Langerringen kommt unter die Räder

SV Mering - Lagerlechfeld 0:2 In der ersten Halbzeit sah es noch einigermaßen gut aus. Lagerlechfeld stand oft tief in der eigenen Hälfte und hatte Probleme, in die Zweikämpfe zu kommen. Trotzdem hatte Mering kaum Torchancen. Das 0:0 zur Pause ging in Ordnung. In der zweiten Hälfte agierte der Spitzenreiter zielstrebiger. Bei dem schneller vorgetragenen Angriffsspiel offenbarte die Lechfelder Abwehr Defizite. Vor allem an Schnelligkeit hatte n die Gäste immer wieder das Nachsehen. Trotzdem gelang Mering aus dem Spiel heraus kein Treffer. Was Trainer Daniel Raffler besonders ärgern dürfte, es waren zwei Standards, die Lechfeld nicht verteidigt bekam, die letztlich zur Niederlage führten. In der 65. Minute traf Justin Sandru nach mehreren Abwehrversuchen nach einer Ecke. In der 71. Minute war es Leon Weigand, der nach einem Freistoß den Ball über die Linie beförderte. Nach dem Spiel erkannte Lagerlechfelds Trainer Daniel Raffler im Gespräch mit seiner Mannschaft an: „Mering war einfach besser.“

TV Erkheim - Langerringen 6:0 Hatte Langerringens Trainer Sebastian Korner seinem Team nach den nicht verlorenen Spielen der letzten Zeit und der knappen Niederlage gegen Bobingen noch Bezirksligatauglichkeit bescheinigt, kam sein Team beim Absteiger Erkheim böse unter die Räder. Sah es zur Pause noch einigermaßen verträglich aus, setzte es am Ende eine derbe Niederlage. Vor allem der Erkheimer Manuel Merk war von der SpVgg nicht zu kontrollieren. Vier der sechs Tore gingen auf sein Konto. Durch das Unentschieden von Legau gegen Bad Wörishofen fällt nun auch Langerringen auf einen Relegationsplatz zurück.