Er ist Lagerlechfelds große Stütze im Abstiegskampf

Nahezu seine gesamte bisherige Karriere verbrachte Simon Wilde bei der SpVgg Lagerlechfeld und stieg mit seinem Heimatverein in der Saison 2023/24 erstmals in der Vereinsgeschichte in die Bezirksliga auf. Bis auf die Torhüterposition bekleidete der flexible Flügelspieler, während seiner Laufbahn alle Positionen, fühlt sich jedoch auf den Außenbahnen am wohlsten. Mit enormer mentaler Stärke, Einsatz und Wille verfügt der 34-jährige über Fähigkeiten, die seiner Mannschaft in der aktuellen Situation sicherlich entgegenkommen: Nach einer starken Auftaktsaison auf dem neunten Tabellenplatz haben die Lagerlechfelder in dieser Spielzeit Probleme und rangieren mit lediglich acht Zählern auf dem Konto auf dem letzten Tabellenplatz. Für den ehrgeizigen Wilde ist aufgeben die letzte Option: „Wir wollen natürlich die Klasse halten und werden solange nicht aufgeben und alles reinwerfen, bis es rechnerisch nicht mehr möglich ist.“

1. Wer ist dein fußballerisches Vorbild? Von den heute aktiven Spielern ist es Thomas Müller. Ich bewundere einfach seine Persönlichkeit und er ist neben dem Platz ein absoluter Vorzeige- Profi. Früher war es Thierry Henry. Mir hat seine Athletik immer sehr gut gefallen.

2. Für welchen Verein schlägt dein Herz? Natürlich in erster Linie für die SpVgg Lagerlechfeld. Wenn ich einen anderen Verein nennen müsste, wäre es der FC Bayern München. Das kam aber nicht - wie typischerweise - von meinem Vater. Der Verein hat mich einfach in meiner Kindheit beeindruckt und seitdem bin ich ein Fan geblieben. Ich versuche auch regelmäßig ins Stadion zu gehen.

3. Wer war dein härtester Gegenspieler? Durch meine lange Karriere gibt es da zahlreiche Kandidaten. Wer mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist Philipp Sirch. Er hatte immer das Motto: Erst die Knochen, dann der Ball (lacht). Ich bin froh, dass er mittlerweile bei uns bei den Senioren spielt und wir dementsprechend nicht mehr gegeneinander auflaufen.

4. Wer war/ ist dein bester Mitspieler? In meinen jüngeren Tagen war es Michael Pawlitschko. Er war ein großartiger Mitspieler, der sich in keinem Zweikampf zurückhielt und zudem über einen beeindruckenden rechten Zauberfuß verfüge. In den letzten Jahren sind immer wieder starke Spieler dazugekommen. Aktuell würde ich Alexander Kergel nennen, der ein interessantes Gesamtpaket mitbringt und nahezu auf jeder Position einsetzbar ist.

5. Unter welchem Trainer würdest du auf keinen Fall trainieren wollen? Ich würde tatsächlich Felix Magath nennen. Er ist für seine harte Trainingsmethoden bekannt und das ist jetzt in meinem Alter nicht das, was ich gut gebrauchen kann.

6. Welche Musik läuft bei euch in der Kabine? Vor dem Spiel läuft bei uns immer eine Mischung aus motivierender Musik, Hip- Hop und Rock, um uns optimal auf die Partie einzustimmen. Wenn wir - hoffentlich - den Sieg einfahren, darf danach natürlich Partymusik wie Malle- Hits nicht fehlen.

7. Was trinkst du am liebsten nach dem Spiel? Das lässt sich ganz einfach beantworten: ein kühles Bier. Es ist dann auch egal ob Sieg oder Niederlage - das eine trinkt man aus Freude, das andere aus Frust.

8. Laufen oder Fitnessstudio? Beides zählt nicht gerade zu meinen Favoriten. Wenn ich mich jedoch entscheiden müsste, würde ich mich eindeutig fürs Laufen entscheiden - am liebsten draußen an der frischen Luft.

9. Dorffest oder Club? Für den Club bin ich mittlerweile zu alt. Deshalb würde ich ganz klar das Dorffest bevorzugen - schön in die Lederhosen schlüpfen und den Abend genießen.

10. Playstation oder Kartenspiel? Ich habe nichts gegen die ein oder andere Partie in Fifa, würde mich aber dennoch für Kartenspiele entscheiden. Ein paar lockere Runden Schafskopf mit den Jungs nach dem Training sind aber immer cool.

11. Selber Kochen oder Restaurantbesuch? Ganz klar Restaurantbesuch. Ich bin in der Küche fehl am Platz und möchte das niemanden antun (lacht). Im Restaurant bevorzuge ich die asiatische, mexikanische aber natürlich auch die deutsche Küche. Ich bin generell sehr offen für unterschiedliche Küchen.

12. Gutes Buch oder guter Film? Lesen ist nicht wirklich meins. Wenn ich lese, schlafe ich meistens nach wenigen Seiten ein. Dementsprechend würde ich definitiv einen guten Film bevorzugen.

13. Partyurlaub oder Städtetrip? Meiner Meinung nach macht es die Mischung aus. Wenn man beides, also die Stadt erkunden und Spaß haben, kombinieren kann, ist es der ideale Urlaub für mich.

14. Tagesschau oder TikTok? Auch für TikTok bin ich mittlerweile zu alt. Ich kenne mich da nicht aus und besitze die App auch nicht. Deswegen eher die Tagesschau.