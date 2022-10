Wieder eine große Enttäuschung für den SV Türkgücü Königsbrunn

Auch gegen den Tabellenvorletzten SVO Germaringen gab es eine 2:4-Niederlage für den SV Türkgücü Königsbrunn.

Vielleicht lag es an den milden Temperaturen, dass die Spieler des SV Türkgücü Königsbrunn die erste Halbzeit völlig verschlafen haben. So geriet das Team wie schon eine Woche vorher fast aussichtslos mit 0:4 in Rückstand. Erst danach spielte die von Spielertrainer Burak Tok angeführte Truppe so, wie es von Anfang an erwartet worden wäre. Sie kamen noch auf 2:4 heran und hatten sogar zwei dicke Torchancen zum Ausgleich.

Zur Wahrheit gehört auch, dass auch die Gäste noch klare Torgelegenheiten verpassten. So wurde diese Niederlage zu einer Parallele des 2:4 vor einer Woche. Nur mit dem Unterschied, dass es damals gegen den Tabellenführer SV Egg und nicht wie diesmal, gegen den bis dahin auf dem vorletzten Platz stehenden SVO Germaringen ging.

Schon in der sechsten Minute öffnete ein Pass in den Strafraum die Königsbrunner Abwehr. Wilhelm Kreuzer setzte sich robust gegen Sem Michel durch und zielte an Torwart Nuri Carpan vorbei flach in die linke Ecke. In der Folge kam es zu weiteren Großchancen der Gäste, die aber der Keeper im Verbund mit Abwehrchef Itua Sadadi gerade noch vereiteln konnte. Beim SV Türkgücü schlug dann auch noch das Verletzungspech zu. Sem Michel musste nach 14 und Kerem Cakin nach 28 Minuten wegen Oberschenkelzerrungen den Platz verlassen. Mit den Einwechslungen von Luca Markovic und Ebrima Sanyang war das Wechselkontingent auch schon erschöpft, denn mehr Spieler saßen nicht auf der Bank. Zwei Minuten später konnte Carpan zwar gegen Fabian Müller abwehren, aber Timo Wörz erzielte im Nachschuss das 0:2 und kurz darauf traf Müller selbst zum 0:3-Pausenstand. Mit je einem Foulelfmeter auf beiden Seiten wurde der Abstand mit 1:4 gewahrt. Simon Hagg traf für die Gäste und Kaan Dogan verwandelte den Strafstoß nach einem Foul von Fabian Wörz an Itua Sadadi.

Schon davor hatte Türkgücü den Druck auf das von Daniel Hatzenbühler gehütete Gästetor verstärkt, doch der konnte auch Sanyangs beste Chane vereiteln. Doch als Cemal Nam eine Ecke herausholte, traf Berat Ayverdi am Fünfmeterraum so, dass der Keeper den Ball erst hinter der Linie abwehren konnte. Kaan Dogan und Burak Tok auf Vorarbeit von Cemal Namhatten noch zwei große Torchancen, doch einmal rettete der Torwart mit Fußabwehr und Toks Schuss ging über die Latte. Bei Kontern der Germaringer verhinderte aber auch einmal Carpan und danach die Latte einen weiteren Treffer.

SV Türkgücü Königsbrunn Carpan (Tor), Kaplan, Özkan, Ayverdi, Sadadi, Dogan, Akkurt, Tok, Cakin (28. Sanyang), Michel (14. Markovic), Nam - Tore 0:1 Kreuzer (6.), 0:2 Wörz (30.), 0:3 Müller (35.), 0:4 Hagg (49./FE), 1:4 Dogan (61./FE), 2:4 Ayverdi (71.) - Zuschauer 75 - Schiedsrichter Tobias Sing