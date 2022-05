Bojanowski übernimmt: Trainerwechsel beim TSV Klosterlechfeld

Beim TSV Klosterlechfeld folgt im Sommer Klaus Bojanowski auf den bisherigen Trainer Sebastian Korner. Nicht nur bei der Ersten gibt es einen neuen Coach.

Neuigkeiten gibt es bei den Fußballern des TSV Klosterlechfeld. Ab Sommer gibt es bei allen drei Mannschaften neue Gesichter auf den jeweiligen Trainerbänken zu sehen. Beim A-Klassisten gibt künftig Klaus Bojanowski die Kommandos. Er folgt auf Sebastian Korner, der in der kommenden Saison für die SpVgg Langerringen III verantwortlich ist.

Klosterlechfelds Abteilungsleiter Matthias Ballatz freut sich auf die Zusammenarbeit: „Wir sind sehr froh einen erfahrenen und sehr motivierten Trainer gefunden zu haben. Er hat länger pausiert und ist voller Tatendrang.“ Schon seit Beginn der Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde macht sich Bojanowski während der Spiele als Zuschauer ein Bild des Teams. Bojanowski ist im Augsburger Land kein Unbekannter. Als Co-Trainer war er in der Saison 2015/16 beim Bayernligisten TSV Schwabmünchen, sowie danach beim SV Untermeitingen tätig. Durch sein vorangegangenes Engagement als Coach der U19 bei der JFG Lechfeld kennt er auch schon ein paar Spieler aus dem Kader des TSV.

TSV Klosterlechfeld: Bojanowski kennt schon einige Spieler

Bojanowski: „Ich wünsche der Mannschaft und dem aktuellen Trainerteam noch den größtmöglichen Erfolg in der Rückrunde, denn jeder Sieg stärkt das Selbstvertrauen. Ansonsten möchte noch nicht zu viel sagen, habe aber natürlich schon einige Ideen im Kopf“, so der ehemalige B-Lizenz Trainer bei der Vorstellung gegenüber seiner zukünftigen Mannschaft. Neben Sebastian Korner wird auch Matthias Hampel, Trainer des B-Klasse-Teams, beim TSV aufhören. Er begleitet Korner als Co-Trainer nach Langerringen. Die beiden Ur-Klosterlechfelder waren seit 2018 als Trainer bei ihrem Heimatverein tätig und bleiben dem TSV als Spieler erhalten. „Wir bedanken uns sehr herzlich bei den beiden. Sie haben viel Herzblut in ihre erste Trainerstation im Herrenbereich reingesteckt und sowohl sich als auch die Teams gut entwickelt. Wir wünschen Ihnen alles Gute für ihre weitere Karriere.“ Besonderer Verdienst der beiden ist es, dass im vergangenen Jahr eine Dritte Mannschaft in der Reserveliga angemeldet werden konnte.

Die Zweite Mannschaft wird in Zukunft von Thomas Ostermair, derzeit Trainer der Dritten, zusammen mit Benjamin Pippig als Co-Spielertrainer gecoacht, während Klosterlechfeld III von Michael Nahr betreut werden wird. Als Torwarttrainer steht weiterhin Harry Zimmer zur Verfügung. (sry-)