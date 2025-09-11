In den Fußstapfen des Vaters: Tobias Rehm geht für Großaitingen auf Torejagd

Tobias Rehm ist ein Großaitinger durch und durch und bringt ein beeindruckendes physisches Gesamtpaket mit. Mit seinen 1,94 Metern Körpergröße stellt der Mittelstürmer für viele Abwehrreihen eine echte Herausforderung dar. Trotz seiner Größe überzeugt der 24-Jährige mit Schnelligkeit und übernimmt in der Offensive meist die Rolle des klassischen Zielspielers. Seit der G-Jugend trägt er das Trikot des FSV Großaitingen und knüpfte nach dem Abstieg in die A-Klasse sofort an: Mit zwei Treffern und zwei Vorlagen in seinen ersten beiden Spielen sorgte er für reichlich Offensivgefahr - ganz wie einst sein Vorbild und Vater Josef Rehm, der ebenfalls erfolgreich für den FSV auf Torejagd ging.
Fußball
