Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Elferkette: Tobis Rehm vom FSV großaitingen

Fußball

In den Fußstapfen des Vaters: Tobias Rehm geht für Großaitingen auf Torejagd

Seit der G-Jugend spielt Tobias Rehm für den FSV Großaitingen. Der Angreifer hat ein besonderes Vorbild. Unter welchem Trainer er nur ungern spielen würde.
Von Kerem Degirmenci
    • |
    • |
    • |
    Tobias Rehm ist beim FSV Großaitingen der Zielspieler in der Offensive. Mit seinen 1,9 4Metern ist er für die Abwehrreihen nur schwer in den Griff zu bekommen.
    Tobias Rehm ist beim FSV Großaitingen der Zielspieler in der Offensive. Mit seinen 1,9 4Metern ist er für die Abwehrreihen nur schwer in den Griff zu bekommen. Foto: Elmar Knöchel

    Tobias Rehm ist ein Großaitinger durch und durch und bringt ein beeindruckendes physisches Gesamtpaket mit. Mit seinen 1,94 Metern Körpergröße stellt der Mittelstürmer für viele Abwehrreihen eine echte Herausforderung dar. Trotz seiner Größe überzeugt der 24-Jährige mit Schnelligkeit und übernimmt in der Offensive meist die Rolle des klassischen Zielspielers. Seit der G-Jugend trägt er das Trikot des FSV Großaitingen und knüpfte nach dem Abstieg in die A-Klasse sofort an: Mit zwei Treffern und zwei Vorlagen in seinen ersten beiden Spielen sorgte er für reichlich Offensivgefahr - ganz wie einst sein Vorbild und Vater Josef Rehm, der ebenfalls erfolgreich für den FSV auf Torejagd ging.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden