Erste Pleite für Türk SV Bobingen: Großaitingen gewinnt Topspiel

Am altehrwürdigen Bobinger Wiesenhang kam es zum Nachbarschaftsderby zwischen dem bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer Türk SV Bobingen und dem Tabellendritten FSV Großaitingen. Weil es für die Großaitinger aber erst das siebte Spiel war und sie nur fünf Punkte Abstand zum Türk SV hatten, ging es eigentlich schon relativ um die Tabellenführung. Am Ende war es dann auch so, dass der Türk SV im achten Spiel seine erste Niederlage hinnehmen musste. Dadurch kam der FSV Großaitingen auf zwei Punkte heran und feierte sich wegen des Spielrückstands nach der Partie als eigentlicher Spitzenreiter. Die Spieler des Türk SV Bobingen, die anfangs ziemlich siegessicher waren, saßen dagegen frustriert im Kreis.

Gewaltsschuss bringt Großatingen die Führunge

Dabei schien es lange Zeit so, als wäre es nur eine Frage der Zeit, bis die Platzherren das Spiel dominieren. Doch die Großaitinger standen im Mittelfeld und in der Abwehr hervorragend und konnten das Angriffsspiel des Türk SV immer wieder unterbinden. Dazu kam noch eine Verletzungsunterbrechung, weil Diren Colak nach einem heftigen Pressschlag mit einer blutenden Wunde am Unterschenkel behandelt wurde. Er konnte aber später wieder eingewechselt werden. Der für ihn ins Spiel gekommene Elyesa Bozedmir verpasste bei einer Ecke von Delpiro Hamid per Kopf nur knapp und Ibrahim Tonar wurde nach einem Steckpass von David Miller noch vom FSV-Verteidiger Felix Goßner ausgebremst. Fast wie aus dem Nichts fiel aber in der 32. Minute der Führungstreffer für die Gäste. Giorgio Cardia fasste sich ein Herz und jagte den Ball mit einem Gewaltschuss unhaltbar für Torwart Erdogan Köse zum 0:1 in den Winkel. Kurz vor der Pause forderten die Großaitinger Spieler und ihre Anhänger vehement einen Elfmeter, als Tobias Schaflitzl von Diren Colak im Laufduell zu Fall gebracht wurde. Doch der Pfiff des Schiedsrichters Jürgen Warnck blieb aus und so ging es mit dem knappen Vorsprung der Gäste in die Kabinen.

Türk SV beißt sich die Zähne aus

Nach Wiederanpfiff brachte der Türk SV mehr Tempo ins Spiel. Serdal Aydoan zögerte bei der ersten Torchance zu lange mit dem Abschluss und so konnte sein Schuss zur Ecke abgewehrt werden. Bei einem Freistoß von Ibrahim Tonar zeichnete sich der FSV-Keeper Benjamin Ratzinger mit einer Parade aus. So sehr sich auch Kapitän Erdinc Kaygisiz um gezielte Spielzüge bemühte, zeigten sich die Großaitinger sehr laufstark und flexibel in der Abwehr und ließen wenig zu. Auch der sonst so treffsichere Bobinger Stürmer David Miller schoss in aussichtsreicher Position hoch über den Kasten und traf wenig später nur das Außennetz. Die FSV-Spieler befreiten sich immer wieder durch Gegenangriffe und kamen in der 75. Minute zu einem Eckball. Als der schon abgewehrt schien, sprang der Ball vor Benedikt Richter auf dem tiefen Rasen und der nahm ihn per Dropkick und nagelte ihn zum 0:2 in die Maschen. Bei einem weiteren Großaitinger Konter bremste Furkan Toprak seinen Gegenspieler als letzter Mann vor dem Torwart regelwidrig und kassierte dafür eine Zeitstrafe. In Unterzahl verpuffte dann die Schlussoffensive des Türk SV an der starken Abwehr des FSV, wobei sich Torwart Ratzinger noch mit zwei Paraden auszeichnen konnte.

Der Großaitinger Trainer Alexander Bartl war mit seinem Team hochzufrieden: „Wir haben super diszipliniert gespielt und gekämpft und deshalb auch verdient gewonnen“. Dies bestätigte auch Cüneyt Kaygisiz vom unterlegenen Türk SV: „Wir haben das Spiel verloren, weil wir nicht so stark gekämpft haben wie der Gegner. Das war vor allem in der ersten Halbzeit so. Danach lief es besser, aber wir konnten unsere Chancen nicht nutzen.“ Auch Erdinc Kaygisiz, der ja den FSV Großaitingen schon einmal als Spielertrainer führte, erkannte: „Es lief für uns nicht so gut auf dem tiefen Platz und die Großaitinger sind eine starke Mannschaft“. Der spielende Co-Trainer Tolga Özkan konnte wegen Verletzung nur an der Seitenlinie auf das Team einwirken.

Türk SV Bobingen Erdogan Köse – Colak, Alexandro Hamid, Delpiro Hamid, Erdinc Kaygisiz, Aydoan, Tonar, Toprak, Miller, Sözen, Ertugrul Köse – Bozdemir (13.), Calim (46.), Yazici (87.)

FSV Großaitingen Ratzinger – Trieb, Goßner, Rozman, Reinhard, Schaflitzl, Bogedain, Conrad, Hoffmann, Cardia, Richter – Eingewechselt Eberle (73.), Werner (78.)

Tore 0:1 Cardia (32.), 0:2 Richter (76.) – Zeitstrafe Toprak (84.) Zuschauer 100