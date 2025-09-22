FSV Wehringen feiert ersten Saisonsieg

Nach einem verkorksten Saisonstart am vergangenen Wochenende, traten die Damen des FSV Wehringen zum Auswärtsspiel gegen die Spielgemeinschaft TSV Friesenried/SpVgg Kaufbeuren II an. Die Unsicherheiten und Fehler des ersten Spieltags sollten weichen und 3 Punkte eingefahren werden. Die Anfangsphase zeigte eine deutliche Überlegenheit des Gastvereines, die letztlich auch früh Früchte trug. In der elften Spielminute konnten die Damen der SG Friesenried/Kaufbeuren den Ball nach einem Eckstoß nicht final aus der Gefahrenzone klären. Anna Mahr nützte die Unstimmigkeiten und versenkte einen kontrollierten Schuss im Netz. In der 21. Spielminute war es erneut Anna Mahr, die aus reichlicher Entfernung abzog und die Führung des FSV Wehringen ausbaute.

Anna Mahr schnürt den Dreierpack

Friesenried/Kaufbeuren konnte lediglich kleine Nadelstiche im Spielverlauf setzten, während die Wehringerinnen das Geschehen bestimmten. Die Wehringerinnen selbst brachten den Heimverein schließlich durch ein Faul in der 37. Spielminute in eine günstige Freistoßposition nahe des Strafraumes. Alicia Zinth verwandelte direkt zum Anschlusstreffer und damit feststehenden Halbzeitstand.

Nach der Halbzeit gelang es dem FSV Wehringen zunächst nicht, den vielen Ballbesitz in Treffer umzuwandeln. Mehrere Großchancen fanden nicht den Weg ins Tor, bis erneut ein Freistoß den Spielstand änderte und Anna Mahr mit ihrem dritten Treffer des Tages zum 1:3 Endspielstand traf. Weiterhin bemühten sich die Damen der SG Friesenried/Kaufbeuren das Spiel an sich zu reißen. Die Gastgeberinnen mussten sich aber letztendlich einer stabilen Mannschaftsleitung der FSV Damen aus Wehringen geschlagen geben, welche ihre ersten drei Punkte einfahren können. (AZ)