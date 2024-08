Lagerlechfelder Aufholjagd kommt zu spät               

Das Derby der Kreisklasse zwischen der zweiten Mannschaft der SpVgg Lagerlechfeld und dem TSV Königsbrunn war ein Novum. Denn zuletzt gab es diese Begegnung in der Saison 2013/14, also vor zehn Jahren. Damals spielten die beiden Teams noch in der A-Klasse gegeneinander. Nun kamen sie wieder zusammen, weil die Lagerlechfelder Reserve als Meister der A-Klasse aufstieg und der TSV Königsbrunn als Absteiger aus der Kreisliga den Gang in die Kreisklasse antreten musste. Ihre Auftaktspiele hatten beide Teams ziemlich deutlich verloren. Die Lechfeldhasen gingen beim Spitzenteam der U 23 des TSV Bobingen mit 1:6 unter und die Königsbrunner verloren auf eigenem Platz gegen den FSV Inningen mit 1:4. Dementsprechend groß war die Motivation für eine Wiedergutmachung auf beiden Seiten. Die Lagerlechfelder konnten im Gegensatz zum ersten Spiel wieder mit der kompletten Stammelf, die den Aufstieg errungen hatte, auflaufen.

Beim TSV Königsbrunn stand mit Tim Sailer ein neuer Torwart nach dem Weggang von Daniel Morhart zwischen den Pfosten. Spielertrainer Stefan Seiler coachte anfangs nur von der Seitenlinie, während sein Co-Trainer Daniel Schreiber die Abwehr verstärkte. In der ausgeglichenen Partie erwiesen sich die Königsbrunner effizienter im Ausnutzen der Torchancen. Nach einem Eckball von Ben Langer stieg Andreas Assner am höchsten und versenkte den Kopfball zur Führung für die Gäste. Nach einer Torchance der Lagerlechfelder, Nikolai Kosak scheiterte an Torwart Sailer, überraschte Marc Stowasser mit einem schnellen Gegenstoß die komplette Abwehr der Platzherren und schloss diesen mit einem beherzten Schuss zum 0:2 ab. Ein weiterer Torerfolg von ihm wurde vom Lechfeld-Keeper Philip Mürbeth mit einer Glanzparade vereitelt. Lagerlechfeld machte Druck, um das Ergebnis noch bis zur Halbzeit zu verbessern, aber sowohl Nikolai Kosak, als auch Timo Kirchmeyer bissen sich an der dicht gestaffelten Gästeabwehr fest. In der zweiten Halbzeit griff dann der Königsbrunner Spielertrainer Stefan Sailer in die Partie ein.

Dennoch dominierte nun Lagerlechfeld die Partie, kam aber zu keinen zwingenden Torchancen. Der TSV stand sicher in der eigenen Hälfte und verlegte sich auf Konter, die stets Gefahr brachten. So wurde der eingewechselte Adrian Zaglowek von Fabian Etzig im letzten Moment noch durch ein Foul gebremst. Schiedsrichter Hubert Glas beließ es bei einer gelben Karte und sah die Situation nicht als Notbremse an. Nachdem auf der Gegenseite Robin Tanner mit einer Grätsche einen Torschuss von Kosak abblockte, rollte der nächste Konter auf das Lechfelder Tor. Fabian Pfahl lief alleine auf Torwart Mürbeth zu und der hakte an dessen Fuß ein. Diesmal gab es Gelb für den Keeper, aber Elfmeter für den TSV. Stefan Sailer übernahm die Verantwortung und traf sicher zum 0:3. Erst als die Partie entschieden schien, klappte es plötzlich bei Lagerlechfeld mit dem Toreschießen. In der 89. Minute trat Vincent Iglesias einen Freistoß in den Strafraum und Timo Kirchmeyer traf per Kopf zum 1:3. Kurz danach knallte Iglesias den Ball aus etwa zehn Metern an die Latte und nachdem ein Zwischenkonter des Königsbrunner Kapitäns Fabian Pfahl abgefangen wurde, gelang dem Joker Ben Meggle der Anschlusstreffer zum 2:3. Für den Ausgleichstreffer reichte aber die Zeit nicht mehr. „Da machst Du die ganze zweite Halbzeit das Spiel und verlierst trotzdem“, kommentierte der frustrierte Lagerlechfelder Spieler Timo Kirchmeyer.