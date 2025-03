Der Tabellenführer lässt zwei Punkte liegen

Der Start in den Frühling verlief für den Spitzenreiter SpVgg L angerringen nicht ganz nach Plan, denn gegen den SV Ottmarshausen waren eigentlich drei Punkte eingeplant. Dagegen startete der SV Schwabegg mit einem klaren Heimsieg über den Tabellennacharn TSV Welden und kletterte dadurch auf Platz fünf. In den beiden Kellerduellen gab es auch nur einen Punkt für die beiden Mannschaften aus dem Süden. Der FC Kleinaitingen konnte mit dem Unentschieden bei der SpVgg Auerbach-Streitheim immerhin seinen Zwei-Punkte-Vorsprung auf den Gegner wahren. Allerdings wurde eine noch bessere Ausgangslage durch den Gegentreffer in letzter Minute verhindert. Der ASV Hiltenfingen verlor beim Schlusslicht SpVgg Westheim deutlich mit 0:3 und verpasste somit eine Vorentscheidung im Kampf um den Abstiegsplatz.

SpVgg Langerringen – SV Ottmarshausen 2:2 (2:1) – Der SV Ottmarshausen bleibt ein schwieriger Gegner für die Langerringer. Wie im Hinspiel kamen sie über ein Unentschieden nicht hinaus. Dabei begann die Partie mit drei guten Chancen für die Platzherren. In der 19. Minute kam dann aber der überraschende Rückschlag. Nach einem Foul vor dem Langerringer Strafraum, setzte Franz Sielemann den Ball flach durch die Mauer zum 0:1 in den Kasten von Patrick Joder. Die SpVgg setzte aber ihre Dominanz fort, holte Ecken heraus und brachte gefährliche Flanken in den Strafraum. In der 32. Minute wurde Andreas Hirschner zentral vor dem Strafraum gefoult und der Langerringer Spezialist David Breuer jagte den Ball zum 1:1 in die Maschen. Sechs Minuten später brachte der Winterneuzugang Thomas Daniel den Ball trotz gegnerischen Fouls zu Andreas Hirschner und der überwand Torwart Tobias Kastenhuber mit einem Schlenzer zur 2:1-Pausenführung. Im zweiten Spielabschnitt verpasste es das Team von Spielertrainer René Hauck, den Sack zuzumachen. Stefan Arndt, Yannick Keiß und der eingewechselte Ömer Öztürk vergaben gute Chancen, eine gefährliche Ecke von David Breuer konnte der Keeper gerade noch herausboxen. In der 85. Minute kam dann die Quittung für die vergebenen Chancen durch einen Weitschuss des eingewechselten Rene Pietrek, der vom Mittelkreis aus über den im Strafraum stehenden Torwart Joder hinweg zum 2:2-Ausgleich traf. Drei Minuten später musste Joder sogar noch den einen Punkt gegen Danijel Milicevic retten. – Tore 0:1 Franz Sielemann (19.), 1:1 Davie Breuer (32.), 2:1 Andreas Hirschner (38.), 2:2 Rene Pietrek (85.) – Schiedsrichter Dennis Küttner – Zuschauer 150.

SV Schwabegg – TSV Welden 3:0 (2:0) – Das war eine souveräne Leistung des Teams von Trainer Wolfgang Missenhardt. Die 2:0-Führung zur Pause hätte durchaus noch höher ausfallen können. Nach einer etwas verhaltenen Anfangsphase in der zweiten Halbzeit zog Sebastian Geiger mit dem dritten Treffer in der 79. Minute endgültig den Zahn. Die Weldener kamen erst kurz vor Schluss zu guten Chancen durch den eingewechselten Lukas Stegmiller, doch Schwabeggs Ersatzkeeper Lukas Thoma parierte glänzend. Getrübt wurde der Sieg durch eine Verletzung von Peter Ziegler. – Tore 1:0 Jakob Ressel (17.), 2:0 Markus Jauernik (29.), 3:0 Sebastian Geiger (79.) – Schiedsrichter Moritz Marschall – Zuschauer 70.

SpVgg Auerbach-Streitheim – FC Kleinaitingen 1:1 (0:1) – Im Kellerduell kamen die Kleinaitinger gut ins Spiel und gingen verdient in Führung, als Felix Idel den aus dem Strafraum eilenden Torwart umkurvte und zum 0:1 einschieben konnte. Zuvor konnte FCK-Torwart Simon Lauterer einen etwas fragwürdigen Foulelfmeter mit starker Parade halten. Das Team von Spielertrainer Johannes Ankermüller verteidigte stark und ließ wenig Chancen der Gastgeber zu, auch als der Platz nach einem Hagelniederschlag immer schlechter wurde und sich Pfützen bildeten. Umso ärgerlicher war dann der Ausgleichstreffer in der 90. Minute durch einen Kopfball von Michael Furnier nach einem Freistoß. – Tore 0:1 Felix Idel (29.), 1:1 Michael Furnier (90.) – Zeitstrafen Samet Kurt (Welden/64.), Felix Strobl (Kleinaitingen/80.) – Schiedsrichterin Barbara Karmann – Zuschauer 50

SpVgg Westheim – ASV Hiltenfingen 3:0 (1:0) – Hiltenfingen geriet unglücklich in der 21. Minute in Rückstand, als ein Schuss des Westheimers Marvin Czerwonka von der Latte an den Hinterkopf von Torwart Elias Süßmeir und von dort ins Tor prallte. Dagegen hatte der ASV bei Marcel Biebers Schuss an die Unterkante der Latte kein Glück. „Wir hatten gute Chancen, konnten die aber durch fehlendes Glück und Effizienz einfach nicht nutzen“, sagte Hiltenfingens Trainer Christian Geib. Ein weiter Schlag und ein Abschluss vom 16er wiederum durch Marvin Czerwonka brachte dann die Entscheidung in der 67. Minute. Czerwonka gelang dann auch noch sein dritter Treffer.

Hieronymus Schneider Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ottmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hiltenfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis