Favorit Langerringen eilt voraus

Nach der Hinrunde und drei Spielen der Rückrunde ist die Kreisliga Augsburg-Süd in die Winterpause gegangen. Es ist also Zeit für eine Zwischenbilanz. Erwartungsgemäß wurde der Bezirksligaabsteiger SpVgg Langerringen seiner Favoritenrolle gerecht und geht als Tabellenführer in die Winterpause. Der Vorsprung auf den hartnäckigsten Verfolger TSV Merching ist auf acht Punkte angewachsen. Der eigentlich als schärfster Konkurrent erwartete TSV Zusmarshausen folgt zwei Punkte dahinter auf Platz drei. Deren direktes Verfolgerduell wurde auf den 16. März verlegt. Eine starke Saison spielt der Aufsteiger SV Schwabegg, der sich auf den sechsten Tabellenplatz hochgearbeitet und sich im weiteren Verfolgerfeld hinter dem Kissinger SC und dem SV Ottmarshausen eingereiht hat. Die Sorgenkinder des Südens sind der FC Kleinaitingen und der ASV Hiltenfingen, die sich im Kampf gegen die beiden Relegationsplätze 13 und 14 befinden. Aktuell stehen die Kleinaitinger in ihrer zweiten Kreisligasaison auf dem rettenden Platz 12, die Hiltenfinger sind zwei Punkte dahinter bei einem Spiel weniger. Auf dem einzigen direkten Abstiegsplatz 15 überwintert die SpVgg Westheim mit nur fünf gewonnenen Punkten und schon sechs Punkten Rückstand auf den Neuling SpVgg Auerbach-Streitheim. Der letzte Platz ist ja von der TG Viktoria Augsburg durch Abmeldung seiner Mannschaft gepachtet. Die Bilanz der vier Südvereine im Einzelnen:

