Favoritenduell in Langerringen

Am sechsten Spieltag hat die Kreisliga Augsburg ihr erstes Spitzenspiel, denn da treffen mit der SpVgg Langerringen und dem TSV Zusmarshausen die beiden vor der Saison als Favoriten gehandelten Vereine aufeinander. Die Langerringer sind nach einem Jahr Bezirksliga mit dem klaren Ziel des Wiederaufstiegs in die Kreisliga gestartet und der TSV Zusmarshausen will den Sprung in die BezirksIiga im dritten Anlauf schaffen. Der Saisonstart ist beiden Teams geglückt. Langerringen ist mit drei Siegen und einem Unentschieden Tabellenführer vor dem punktgleichen TSV Merching und dem Kissinger SC, der aber bereits ein Spiel mehr ausgetragen hat.

Der TSV Zusmarshausen liegt nur einen Punkt dahinter, da er dreimal gewonnen, aber einmal verloren hat. Das passierte dem Team der Spielertrainer Lukas Drechsler und Benedikt Schmid beim Auswärtsspiel in Kissing. Die Langerringer haben ihre ersten Punkte mit dem 3:3 auf dem ungeliebten Platz in Ottmarshausen liegen lassen. Besonders die frühen Gegentore haben ihrem Spielertrainer René Hauck nicht so gut gefallen und das soll am Sonntag auf eigenem Platz vermieden werden. Die Abwehr dürfte kaum verändert werden, denn er selbst ist wegen Problemen an der Achillessehne noch nicht einsatzfähig. Auch für Stefan Arndt kommt im Aufbautraining nach Kreuzbandriss ein Spiel noch nicht in Frage. Im Offensivbereich fehlen Lukas Müller und Ömer Öztürk wegen Urlaubs. „Aber Nico Köbler ist wieder dabei und alle anderen sind fit und motiviert für das erste Kräftemessen mit einem Spitzenteam“, sagt René Hauck. Der TSV Zusmarshausen hat seine starke Frühform mit dem 4:1-Sieg über den SV Mering II bewiesen. Die letzte Kreisliga-Auseinandersetzung der beiden Gegner in Langerringen endete 2:2 im November 2022. Die Partie am Sonntag beginnt erst um 17.30 Uhr.

Schwabegg spielt in Ottmarshausen

Bereits am Freitag eröffnet der SV Schwabegg den Spieltag mit dem Auswärtsspiel beim SV Ottmarshausen. Angesichts der Heimstärke des Gegners, wird es dem Team von Trainer Wolfgang Missenhardt nicht leichtfallen, dort zu punkten. Ihre bisherigen vier Punkte haben die Schwabegger alle auswärts geholt. Ottmarshausens Trainer Oliver Haberkorn hofft nach dem respektablen 3:3 gegen Langerringen auf den ersten Heimsieg der Saison.

Der FC Kleinaitingen muss nach drei Heimspielen, aus denen er vier Punkte geholt hat, nun zum SV Mering II reisen. Die Reserve des Bezirksligisten hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren und hat somit zwei Punkte mehr als die Kleinaitinger. Bei ihren zwei Heimspielen haben die Meringer gegen Welden gewonnen, aber gegen Ottmarshausen verloren.

Der ASV Hiltenfingen hat im Nachholspiel am Mittwoch bei der SV Hammerschmiede seine erste Niederlage einstecken müssen. Nach großem Kampf mit zweimaliger Führung stand es am Ende 5:3 für die kampfstarken Augsburger Vorstädter. Besonders bitter ist der Ausfall des Hiltenfinger Stürmers Milos Zhivachki, der wegen einer Schulterverletzung mit dem Sanka ins Krankenhaus gebracht wurde. Nun steht dem ASV am Sonntag ein weiteres schweres Auswärtsspiel beim Kissinger SC bevor, der nach dem Unentschieden in Kleinaitingen an der Tabellenspitze dranbleiben will.

Hiltenfingen verliert

SV Hammerschmiede – ASV Hiltenfingen 5:3 (2:1) – Hiltenfingen ging die Partie eher defensiv an und konnte die starken Stürmer des Gastgebers um Stefan Winterhalter weitgehend vor dem Strafraum abwehren. Mit Kontern war der ASV stets gefährlich und einen davon konnte Marcel Bieber mit dem Führungstreffer zum 0:1 abschließen. Nach der langen Verletzungsunterbrechung wegen der schweren Schulterverletzung von Milos Zhivachki drehte der SV Hammerschmiede das Ergebnis noch zur 2:1-Pausenführung. Doch Hiltenfingen hatte sich in der Kabine viel vorgenommen und schon in der 46. Minute erzielte der eingewechselte Markus Wagner im Nachschuss nach einer Aktion von Maximilian Geißler den Ausgleich. Jetzt waren die Gäste am Drücker und bei einer Maßflanke von Marcel Bieber war wieder Markus Wagner mit einem Kopfball zur 2:3-Führung zur Stelle. Doch bei einsetzendem Regen drehte der SV Hammerschmiede zur Schlussoffensive auf. Bei einem Flachschuss von Fabian Frieser war ASV-Torwart Elias Süßmeir zwar noch dran, doch der Ball trudelte über die Torlinie zum erneuten Ausgleich. In der 88. Minute spielte Maximilian Baumeister am rechten Flügel einen Verteidiger aus, passte genau zu Sebastian Kraus in den Strafraum und der traf zum 4:3. Ähnlich kam dann auch noch das 5:3 durch Luca Gießer auf Vorlage von Bernd Marcksteiner zustande.

Tore 0:1 Marcel Bieber (18.), 1:1 Luca Gießer (45.+5), 2:1 Sebastian Kraus (45.+12), 2:2 Markus Wagner (46.), 2:3 Markus Wagner (68.), 3:3 Fabian Frieser (76.), 4:3 Sebastian Kraus (88.), 5:3 Luca Gießer (90.+4)- Zuschauer 70 – Schiedsrichter Dennis Schwenk.