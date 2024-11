Schwabegg will oben bleiben

Einmal müssen die Kreisligisten noch ran und dann geht es in die Winterpause. Eine Ausnahme macht nur der souveräne Tabellenführer SpVgg Langerringen, der regulär spielfrei hat. Für alle anderen geht es noch einmal darum, möglichst drei Punkte als Wintervorrat einzusammeln. Die besten Chancen der Teams aus dem Landkreissüden hat dabei der SV Schwabegg im Heimspiel gegen die auf dem Abstiegsplatz 15 stehende SpVgg Westheim. Es ist der einzige direkte Abstiegsplatz, weil der letzte Platz 16 schon von der TG Viktoria Augsburg durch Rückzug vor Saisonbeginn gepachtet wurde. Die Westheimer haben schon drei Punkte Rückstand zum Relegationsplatz 14. Den belegt momentan der Neuling SpVgg Auerbach-Streitheim, der auch noch ein Spiel weniger ausgetragen hat. In den vergangenen fünf Spielen haben die Kobel-Kicker nur einen Punkt daheim gegen den TSV Merching geholt, ihr letzter Sieg war am 13. Oktober auf eigenem Platz gegen den TSV Pfersee. Auswärts haben sie noch keines ihrer zehn Spiele gewonnen und nur ein Unentschieden in Hiltenfingen erreicht. Da stehen die Chancen des SV Schwabegg für einen erfolgreichen Abschluss des Aufstiegsjahres gut. Das Team von Trainer Wolfgang Missenhardt ist bestens in Form. Die Serie von acht unbesiegten Spielen wurde nur vom Spitzenreiter SpVgg Langerringen beendet. Davon zeigten sich die Schwabegger aber schon im Heimderby gegen den ASV Hiltenfingen und dann mit dem Auswärtssieg beim TSV Diedorf unbeeindruckt. Der Lohn dafür ist der sechste Tabellenplatz, der mit einem weiteren Heimsieg gefestigt werden soll. Beim Hinspiel in Westheim feierte der SVS mit 2:0 seinen ersten Sieg in der Kreisliga.

Hiltenfingen und Kleinaitingen stecken im Abstiegskampf

Nicht so rosig sind dagegen die Aussichten für den ASV Hiltenfingen und den FC Kleinaitingen. Beide mühen sich im Kampf gegen die Relegationsplätze 13 und 14. Die Kleinaitinger haben mit den Heimniederlagen gegen Hiltenfingen und dem TSV Pfersee herbe Rückschläge erlitten. Nun steht wieder eine Auswärtspartie beim Kissinger SC auf dem Plan. Auf dem Papier ist der FCK beim Tabellenvierten klarer Außenseiter. Aber das Team von Spielertrainer Johannes Ankermüller hat schon mit Siegen beim TSV Zusmarshausen und dem SV Hammerschmiede für Überraschungen gesorgt. Anscheinend liegt der Mannschaft die Rolle als Auswärtsschreck und das will sie auch am Samstag auf dem Kunstrasenplatz in Kissing beweisen. Der Gegner hat eine 1:4-Niederlage im Verfolgerduell beim TSV Zusmarshausen zu verkraften. Beim Hinspiel unter Flutlicht konnten die Kleinaitinger dem Favoriten ein 1:1-Unentschieden abtrotzen.

ASV Hiltenfingen musste sein Spiel am vergangenen Wochenende wegen der langen Verletzungsliste absagen. Wie viele Spieler die Pause nutzen konnten, um wieder einsatzbereit zu sein, wird sich am Sonntag zeigen. Da muss das Team eine schwierige Auswärtspartie beim TSV Diedorf bestreiten. In den vergangenen sieben Spielen sprang für die Hiltenfinger nur der allerdings wichtige Auswärtssieg in Kleinaitingen heraus. Danach gab es eine deutliche Derbyniederlage mit 1:4 in Schwabegg. Von der Stärke des Aufsteigers konnten sich auch die Diedorfer am vergangenen Spieltag überzeugen, als sie in der Nachspielzeit noch mit 1:2 verloren. Trotz drei Niederlagen in Folge spielt der TSV Diedorf mit 23 Punkten auf Platz neun eine ordentliche Saison. Beim Hinspiel in Hiltenfingen gab es ein 2:2-Unentschieden. Auch wenn der ASV elf Punkte weniger als der TSV Diedorf aufweist, ist er sicher zu einem Punktgewinn oder sogar zu einem Auswärtssieg in der Lage.