Kleinaitingen und Hiltenfingen scheitern auswärts

Die Herbstrunde der Kreisliga Augsburg bleibt unvollendet. Der Wintereinbruch ließ nur zwei Spiele zu. In Kissing konnte dank des Kunstrasenplatzes bei guten Bedingungen gespielt werden. Dabei verlor der FC Kleinaitingen beim Kissinger SC trotz schnellem Führungstreffer noch mit 1:2. Der ASV Hiltenfingen fand in Diedorf bei Sonnenschein zwar ordentliche Platzverhältnisse vor, aber auch ihm reichte ein Elfmetertor zur Führung nicht zum Punktgewinn. Diedorf drehte die Partie noch zum 3:1-Sieg, wobei ihnen auch zwei Elfmeter zugesprochen wurden. Das Wetter machte auch dem SV Schwabegg einen Strich durch die Rechnung, der eigentlich im Heimspiel gegen das Schlusslicht SpVgg Westheim noch drei Punkte einfahren wollte. Aber nach den erneuten Schneefällen in der Nacht zum Samstag fiel auch diese Partie aus. Alle anderen Spiele waren schon am Freitag abgesetzt worden.

