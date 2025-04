Kreisliga: Hiltenfingen sendet ein Lebenszeichen im Abstiegskampf

Bei den beiden Nachholspielen am Mittwoch setzte der ASV Hiltenfingen ein deutliches Lebenszeichen und besiegte den SV Hammerschmiede mit 4:0. Im ersten Spiel nach dem Trainerwechsel zeigte die Mannschaft Selbstvertrauen und Siegeswillen mit einem engagierten Trainer Ferdinand Sedelmeier an der Seitenlinie. Maximilian Geißler erzielte in der neunten Minute die Führung und nach mehreren vergebenen Chancen erhöhte Robin Kugelmann nach Vorlage von Valentin Schmid auf 2:0. David Schmid krönte seine Leistung mit dem 3:0 noch vor der Pause. In der 60. Minute war es wieder David Schmid, der nach einem Sololauf Robin Kugelmann bediente und der traf zum 4:0-Endstand. Mit diesem ersten Sieg seit November konnte der ASV den Abstand zum Abstiegsplatz 15 auf sechs Punkte vergrößern. Denn die SpVgg Westheim, die auf diesem Platz steht, erkämpfte sich zwar ein 0:0 beim Tabellenfünften SV Schwabegg, büßte damit aber zwei Punkte auf Hiltenfingen ein. „Das war wohl unser schwächstes Saisonspiel, aber wir mussten auch vier Ausfälle verkraften“, sagte Schwabeggs Trainer Wolfgang Missenhardt zur torlosen Partie.

