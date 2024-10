Langerringen mit Kantersieg weiter an der Spitze

Die SpVgg Langerringen marschiert ungebremst weiter, diesmal gelang sogar ein zweistelliger Sieg mit 10:1 gegen den Neuling SpVgg Auerbach-Streitheim. Damit konnte die Tabellenführung auf drei Punkte ausgebaut werden, denn der SV Schwabegg knöpfte dem Tabellenzweiten TSV Merching mit dem Unentschieden zwei Punkte ab. Damit bleiben die Schwabegger seit sechs Spielen ungeschlagen. Sorgen bereiten allerdings die beiden anderen Südvereine. Der ASV Hiltenfingen verlor beim SV Mering II deutlich mit 1:4 und der FC Kleinaitingen im Kellerduell beim TSV Welden in der Nachspielzeit noch unglücklich mit 1:2. Damit bleiben beide im Abstiegskampf stecken.

SpVgg Langerringen – SpVgg Auerbach-Streitheim 10:1 (3:1) – Andreas Hirschner brachte die Langerringer nach 18 Minuten in Führung. Vor dem 2:0 verhinderte der Gästeverteidiger David Schönenberg den Torschuss von Lukas Müller mit einem Handfeger und sah dafür die rote Karte. Den fälligen Elfmeter verwandelte dann Lukas Müller selbst. Kurz vor der Pause kam der Neuling aus dem ordwesten ebenfalls durch einen Elfmeter zum Anschlusstreffer, doch Robin Keiß konterte gleich im Anschluss zum 3:1-Pausenstand. Zwei Minuten nach Wiederanpfifft schlug der in der Halbzeit eingewechselte Bastian Renner mit dem 4:1 zu und David Breuer erhöhte mit einem direkt in den Winkel gedrehten Eckball auf 5:1. Nun war der Spitzenreiter nicht mehr zu bremsen. Nach dem mustergültigen Kopfball von Bastian Renner zum 6:1 wechselte sich Spielertrainer René Hauck zu seinem Kreisligadebut ein und bei einer Fülle weiterer Chancen schraubten seine Spieler das Endergebnis zweistellig auf 10:1. – Tore 1:0 Andreas Hirschner (18.), 2:0 Lukas Müller (39./Handelfmeter), 2:1 Samet Kurt (43.), 3:1 Robin Keiß (45.+2), 4:1 Bastian Renner (47.), 5:1 David Breuer (52.), 6:1 Bastian Renner (57.), 7:1 Fabian Köbler (74./Foulelfmeter), 8:1 Lukas Müller (81.), 9:1 Andreas Hirschner (86.), 10:1 Yannick Keiß (90.) – Rot David Schönenberg (Auerbach/38.) - Schiedsrichter Konstantin Riegel – Zuschauer 60

SV Schwabegg – TSV Merching 1:1 (0:0) – Der SV Schwabegg zeigte sich wie zuletzt in starker Form und bot dem Tabellenzweiten über die ganze Spielzeit Paroli. In der torlosen ersten Halbzeit hatten die Platzherren leichte Vorteile und die etwas zwingenderen Chancen. Ein Scharfschuss von Malte Delfs strich knapp am Pfosten vorbei und eine weitere Hereingabe von ihm konnte der Gästekeeper vor Sebastian Geiger abfangen. Etwas unglücklich fiel dann das 0:1 durch einen Kopfball nach Freistoßflanke in der 58. Minute. Der SVS stemmte sich aber gegen die drohende Niederlage und nach einer Flanke von Bastian Mayr gelang Timo Prechtl mit einer starken Aktion der Ausgleich in der 77. Minute. In den letzten zehn Minuten gerieten die Merchinger durch eine Zeitstrafe für Patrick Fries in Unterzahl, aber die Platzherren konnten die sich daraus ergebenden Torchancen nicht zum Siegtreffer nutzen. Trainer Wolfgang Missenhardt sprach von einem insgesamt gerechten Ergebnis. - Tore 0:1 Fabian Schweiger (58.), 1:1 Timo Prechtl (77.) – Zeitstrafe Patrick Fries (Merching/82.) - Schiedsrichter Dennis Steinke – Zuschauer 90

SV Mering II – ASV Hiltenfingen 4:1 (2:0) – Dem unglücklichen 1:0 im Nachschuss nach einer Torwartabwehr folgte noch weiteres Pech für die Hiltenfinger. Eine umstrittene Eckballentscheidung für Mering statt einem Freistoß für die Gäste führte zu einer turbulenten Strafraumszene. Hiltenfingens Torwart Elias Süßmeir kam nicht an den Ball, aber der sprang Robin Kugelmann an den ausgestreckten Oberarm und so gab es für ihn die rote Karte und Elfmeter. Den verwandelte Maximilian Kless zum 2:0 nach einer halben Stunde. Mit nur zehn Mann konnten die Hiltenfinger zwar einigermaßen mithalten, aber kaum gefährliche Aktionen in den gegnerischen Strafraum bringen. Mit einem Doppelschlag in der 77. und 79. Minuten machten die Meringer dann alles klar. Hiltenfingen kam nur noch zur Ergebnisverbesserung in der Nachspielzeit durch Markus Wagner. – Tore 1:0 Maximilian Kless (15.), 2:0 Maximilian Kless (29./Handelfmeter), 3:0 Lukas Weißenböck (77.), 4:0 Daniel Kapfer (79.) – Rot Robin Kugelmann (Hiltenfingen/28.) – Schiedsrichter Balduin Fischer-Stabauer – Zuschauer 85

TSV Welden – FC Kleinaitingen 2:1 (0:1) – Die Kleinaitinger konnte ihre Führung durch Florian Schrettle aus der 39. Minute nicht nur in die Pause retten, sondern auch noch bis zu 73. Minute halten. Da sie aber den zweiten Treffer versäumten, gelang den Weldenern nach zwei Standardsituationen der Ausgleichstreffer durch Robin Schäfer und als wenigstens ein Auswärtspunkt in greifbarer Nähe schien, sogar noch das 2:1 in der vierten Nachspielminute. Damit kassierte das Ankermüller-Team eine Niederlage in diesem so wichtigen Kellerduel. – Tore 0:1 Florian Schrettle (39.), 1:1 Robin Schäfer (73.), 2:1 Philipp Schuster (94.) – Schiedsrichter Norbert Süss – Zuschauer 95