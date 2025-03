Welche Ziele die Landkreis-Teams in der Kreisliga haben

Nachdem am vergangenen Wochenende einige im Herbst ausgefaIlene Spiele nachgeholt wurden, startet die Kreisliga Augsburg am Sonntag um 14 Uhr mit einem kompletten Spieltag in die Restsaison, die am Pfingstsamstag endet. Die Ziele der vier Vereine im Landkreissüden sind sehr unterschiedlich. Der Tabellenführer SpVgg Langerringen strebt den Wiederaufstieg in die Bezirksliga an und hat mit sieben Punkten Vorsprung auf den Verfolger TSV Zusmarshausen die besten Aussichten. Der Aufsteiger SV Schwabegg will sich seinen guten sechsten Tabellenplatz erhalten und den Klassenerhalt möglichst früh feiern. Dagegen stecken der FC Kleinaitingen auf Platz zwölf und der ASV Hiltenfingen auf dem Relegationsplatz 14 noch mitten im Abstiegskampf.

