Knapper Pokalsieg des TSV Bobingen

Der Pokalschlager des Südens zwischen den beiden Absteigern der Vorsaison versprach einiges an Spannung. Der TSV Bobingen ist als Tabellenletzter der Landesliga nach einem Jahr wieder in der Bezirksliga angekommen. Ähnlich erging es den Langerringern eine Klasse tiefer. Sie scheiterten in der Abstiegsrelegation der Bezirksliga und kehren ebenfalls nach einer Saison in die Kreisliga zurück. Von einem Klassenunterschied war jedoch bis zur Mitte der ersten und vor allem in der zweiten Halbzeit nichts zu merken.

Die erste starke Aktion hatten die Gäste schon nach fünf Minuten, doch Florian Kohler brachte bei einer gefährlichen Flanke nicht genügend Druck hinter den Kopfball und so segelte der Ball am Tor vorbei. Doch danach kam die SpVgg ins Rollen und brachte Michael Keppeler zweimal in gute Schussposition. Aber dessen Schüsse waren zu schwach und so kein Problem für den Gästekeeper Marcel Kring. Im Gegenzug kam erneut Florian Kohler im Strafraum der Langerringer zum Abschluss, doch sein Torschuss wurde gerade noch von einem Verteidiger abgeblockt. Die Bobinger Führung entsprang aus einem Einwurf von links zu Mattis Junker. Der dribbelte sich bis fast zur Grundlinie durch die gegnerische Abwehr und passte in die Mitte, wo Serhat Fidan freistand und Torwart Patrick Joder zum 0:1 überwinden konnte.

Damit kippte die bisher ausgeglichene Partie zu deutlichen Vorteilen für den TSV Bobingen. Dazu kam, dass der Langerringer Spielertrainer René Hauck bei einem Zweikampf umknickte und das Spielfeld verließ, um keine schwerere Verletzung zu riskieren. Für ihn kam Maximilian Altmann in die Partie. Fünf Minuten später bekam die Abwehr der Platzherren den Ball nicht gegen das Pressing des TSV aus dem Strafraum und so kam Florian Kohler zum Schuss und traf zum 0:2 für die Gäste. Nach diesem Treffer wurde der Schütze des Führungstores, Serhat Fidan, durch Nicolas Prestel ersetzt. Langerringen erholte sich von dem Doppelschlag bis zur Pause nicht. Erst in der 45. Minute kam der kurz vorher für Yannick Keiß eingewechselte Gero Wurm wieder im Strafraum an den Ball, zielte aber bei seinem ersten Ballkontakt weit am Tor vorbei. Mehr Strafraumaktionen hatten dazwischen die Gäste. Paul Simler wurde bei einem Kopfball von Maximilian Altmann abgedrängt und ein Freistoß von Nicolas Prestel zu Florian Kohler ging knapp am Tor vorbei.

Langerringen macht in der zweiten Halbzeit viel Druck

In der zweiten Halbzeit änderte sich jedoch die Grundstimmung. Die Langerringer kamen mit dem Willen aus der Kabine, die Partie zu drehen. Bobingens Trainer Dimitri Peil hatte drei Wechsel vorgenommen. Einen Freistoß von David Breuer auf den kopfballstarken Mittelstürmer Bastian Renner konnte Torwart Kring noch vor ihm abfangen. Auf der anderen Seite traf Leon Göttinger bei einem Freistoß nur das Außennetz. Die erste kritische Szene passierte in der 54. Minute. Bei einem Zweikampf zwischen dem Bobinger Elias Ruf und Bastian Renner blieb dessen Schuh auf dem Rasen liegen. Renner forderte deswegen Elfmeter und fing sich dafür die gelbe Karte ein. Nun wurde die Partie aggressiver und hektischer, was sich in mehreren gelben Karten auf beiden Seiten widerspiegelte. In der 61. Minute versuchte der eingewechselte Lukas Müller einen Elfmeter herauszuholen, als er bei einem Körperkontakt nahe der Auslinie im Strafraum zu Boden ging. Aber Schiedsrichter Simon Schwank sah dies als „Schwalbe“ an und quittierte diese Aktion mit einer gelben Karte.

Drei Minuten später hatte Lukas Müller die beste Torchance, doch seinen Scharfschuss aus etwa 17 Metern lenkte Keeper Kring noch über die Latte. Nun drängten die Platzherren auf den Anschlusstreffer und holten mehrere Ecken und Freistöße heraus. Ein Schuss von Ömer Öztürk aus gut 20 Metern strich am Tor vorbei. Die Gäste verlegten sich auf die Verteidigung ihres Zwei-Tore-Vorsprungs und waren nur noch durch gelegentliche Konter gefährlich. In der 80. Minute musste Paul Simler nach einem Foul an Gero Wurm für zehn Minuten vom Platz. Langerringen versuchte die Überzahl zu nutzen, doch zwei Freistöße von David Breuer wurden abgewehrt und Elias Ruf konnte einen Schuss von Bastian Renner blocken. In der 85. Minute war es mit der Überzahl schon wieder vorbei, als der Langerringer Robin Keiß nach einem Foul die gelb-rote Karte sah.

Das Publikum sah eine dramatische Schlussphase

Gleich danach spitzte sich die dramatische Schlussphase zu, als Elias Ruf bei einer Rettungsaktion gegen Mario Müller mehr das Bein des Gegners als den Ball traf. Diesmal entschied Schiedsrichter Schwank trotz Protests von Ruf auf Elfmeter. Lukas Müller trat an und traf mit seinem scharfen Strafstoß zum 1:2. Danach handelte sich der wieder ins Spiel gekommene Paul Simler die gelb-rote Karte ein und das Gleiche passierte auch dem Langerringer Bastian Renner in der 95. Minute. Zuvor wurde er bei einem Steilpass wegen Stürmerfouls zurückgepfiffen. In den Schlussminuten holte Ömer Öztürk noch eine Ecke für die Platzherren heraus. Torwart Patrick Joder eilte in den Bobinger Strafraum, doch der Eckball wurde abgewehrt. Im Gegenzug vergaben die Bobinger die Chance, den Ball im verwaisten Tor unterzubringen. In der letzten Minute der Nachspielzeit konnte der Bezirksligist durch einen Freistoß und einen Eckball die Langerringer zurückdrängen und den knappen Sieg zu sichern.

SpVgg Langerringen Joder – Grüner, Hauck (24. Altmann), Fabian Köbler (73. Richly), Breuer, Öztürk, Yannick Keiß (45.+1 Gero Wurm), Renner, Mario Müller, Robin Keiß, Keppeler (46. Lukas Müller)

TSV Bobingen Kring – Zedelmeier, Schmutterer, Olejnik, Fidan (34. Prestel), Goller (46. Ruf), Junker, Kohler, Ligorati (46. Gansert), Simler, Avan -

Tore 0:1 Serhat Fidan (23.), 0:2 Florian Kohler (33.), 1:2 Lukas Müller (87./Foulelfmeter) – Zeitstrafe Paul Simler (80.), Gelb-Rot Robin Keiß (85.), Paul Simler (87.), Bastian Renner (90.+5) – Schiedsrichter Simon Schwank – Zuschauer 150