Die Belastungssteuerung hat große Bedeutung

Nach dem Auswärtsspiel in Ehekirchen am Donnerstagabend (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet), geht es für die Schwabmünchner Landesligaspieler am Samstag nach Durach. Ein „spannender Gegner“, wie Coach Ben Enthart die Allgäuer bezeichnet, wartet da auf die Schwarz-Weißen. Die möchten nach dem Erfolg der Vorwoche gegen Illertissen natürlich weiter punkten. Durach hat zwar bislang zu Hause noch keinen Sieg eingefahren, trotzdem mahnt Enthart zur Vorsicht. „Durach ist ein eingeschworener Haufen mit guten Fußballern. Zudem sind sie zweikampfstark und gehen durchaus robust zu Werke,“ weiß der Trainer. Ein weiterer Faktor sind die Fans im Oberallgäu. „Da kommt viel von außen aufs Spielfeld rein, das kann einen Spieler den Fokus nehmen. Gerade für die Jungen ist das eine Herausforderung. Dafür müssen die Jungs gewappnet sein“, erklärt Enthart.

