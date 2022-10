Nur bei der Trefferquote hapert es beim TSV Schwabmünchen

die Landesliga-Fußballer des TSV Schwabmünchen wissen beim 1:1 gegen Illertissen spielerisch zu überzeugen, kann aber ihre Chancen nicht nutzen.

Nach intensiven 93 Minuten fiel es den Schwabmünchner Anhängern, aber auch der Mannschaft sichtlich schwer, das 1:1 gegen Illertissen einzuordnen. Auf der einen Seite haben die weiterhin tief im Tabellenkeller stehenden Gastgeber dem Achten der Landesliga einen Punkt abgenommen, auf der anderen Seite wäre durchaus mehr drin gewesen.

Im Vorfeld hätten wohl viele das von Esad Kahric angedeutete Kampfspiel erwartet. Doch es kam anders. Schwabmünchen zeigte sich von Beginn an einsatz- und vor allem äußerst spielfreudig. Die Gäste aus dem bayrisch-württembergischen Grenzgebiet waren sichtlich überrascht und hatten ihre liebe Mühe mit den Hausherren.

Ansehnliche Partie des TSV Schwabmünchen

So entwickelte sich von Beginn an eine flotte und ansehnliche Partie. Die Schwabmünchner zeigten dabei, dass sie mehr können, als ihr derzeitiger Tabellenplatz aussagt. Vor allem der erneut als Stürmer eingesetzte Maik Uhde war fast immer dabei, wenn die Hausherren gefährlich wurden.

Fast schon untypisch war der Treffer zum 1:0, denn der entsprang einer Chance der Gäste. Illertissen bekam in der zwölften Minute einen Freistoß aus rund 20 Metern zugesprochen. Robin Glöckle zog den Ball schön in die Mauer, doch Schwabmünchens Torhüter Elias Reinert, der den verhinderten Soma Orban vertrat, hielt den Schuss mit einer schönen Parade. Es folgte ein weiter Abschlag, der punktgenau bei Maik Uhde landete. Ein kurzer Zupfer an dessen Trikot sorgte für einen Schwabmünchner Freistoß. Diesen führte Uhde gedankenschnell auf den startenden Maximilan Aschner aus, dessen Hereingabe Dennis Lechner zur Schwabmünchner Führung verwertete - während Illertissen überrascht nur zusehen konnte. Auch in der Folgezeit waren die Hausherren am Drücker und verpassten es dabei, einen weiteren Treffer nachzulegen.

Direkt nach dem Seitenwechsel folgte ein kräftiger Nackenschlag für die Gastgeber. Nach einem Schwabmünchner Ballverlust im Angriff schalteten die Gäste schnell und der zur Pause eingewechselte Maximilian Seemüller zog auf und davon und erzielte den zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaften Ausgleich. Dies war der Auftakt zur besten Illertisser Phase, die Schwabmünchner wirkten nun wie ein angeschlagener Boxer. Es dauerte eine Viertelstunde, bis sich die Kahric-Elf wieder gefangen hatte und das Spiel offen gestalten konnte.

Die Schlussphase ging komplett an die Gastgeber, doch der Ball wollte nicht mehr ins Tor. Die vielleicht beste Chance hatte der junge Luis Schäffler, doch dessen starker Schuss lenkte Illertissens Keeper Hafner mit einer ebenso starken Parade um den Pfosten.

TSV Schwabmünchen Reinert, Berger, Kusterer, Uhde, Aschner (78. Kellner), Hoppe, Heckmeier, Rudolph, Schäffler, Omerbegovic (74. Berger), Lechner (82. El Fayyad)

FV Illertissen II Hafner, Ekinci, Glöckle (79. Ederle), Singer, Wolff (79. Lehner), Boyer, Bachthaler (46. Seemüller), Konrad, Merkel (91. Brugger), Singh, Hafner (92. Stricagnoli)

Tore 1:0 Lechner (13.), 1:1 Seemüller (46.)

Schiedsrichter Schmid (Lengenfeld) - Zuschauer 100